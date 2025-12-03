在野擋1.25兆軍費 林飛帆：美花很多力氣溝通 民意壓力是關鍵

立法院程序委員會昨將攸關1.25兆軍費的國防特別條例暫緩列案，國安會副秘書長林飛帆今天表示，持續跟在野黨團溝通是必要的，美方也花很多力氣在溝通。他坦言，國會有一定的法律程序要走，但不容易，民意的壓力是唯一可以解決這個問題的關鍵。

林飛帆接受「新聞放鞭炮」節目專訪，被問及如何因應藍白在立法院擋1.25兆元國防特別預算條例，他表示，接下來持續跟在野黨團溝通是必要的，很多關心台灣國家安全的友盟包括美國，也花很多力氣在溝通。

林飛帆說，這兩天美國兩位前國防部副助卿，從民主黨到共和黨，都公開表達對台灣新的國防特別條例的支持，美國跨黨派共識就是希望台灣強化自我安全準備，越快越好，不要拖。不只美方，德國駐台代表狄嘉信也表示，德國要將國防預算提高到GDP5%。

林飛帆強調，美方也花很多力氣在溝通，但歸根究底，還是要讓民眾了解國防預算的重要性。國會當然有一定的法律程序要走，但不容易，民意的壓力是唯一可以解決這個問題的關鍵。至於如何喚起民意，林飛帆說，執政相關首長、立委盡可能到地方說明，現在也有蠻多人在做這個工作。

賴清德總統日前召開國安高層會議後宣布將投入1.25兆元國防特別預算，提及北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標。

賴總統這番2027年中共攻台論說法引發關注，林飛帆說，賴總統當天的說法是，中國也以2027年武統台灣為目標做準備，跟很多美方人士、印太司令部的高階將領，表達的是同樣概念。2027年不斷被提及，是因為有各式各樣公開情資顯示，中國國家主席習近平下令解放軍，要在2027年達成對台動武的能力準備，而對台灣動武能力準備，不代表會在2027對台動武。

林飛帆說，要如何不讓中國在2027年對台動武，關鍵就是國防，現在對國防的建案與投資，能否有效應對敵情威脅，讓中方在2027年時感受到「今天不是那個攻台日」。