在野擋1.25兆軍費 林飛帆：美花很多力氣溝通 民意壓力是關鍵

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院程序委員會昨將攸關1.25兆軍費的國防特別條例暫緩列案，國安會副秘書長林飛帆今天表示，國會有一定的法律程序要走，但不容易，民意的壓力是唯一可以解決這個問題的關鍵。圖／擷取自周玉蔻臉書
立法院程序委員會昨將攸關1.25兆軍費的國防特別條例暫緩列案，國安會副秘書長林飛帆今天表示，持續跟在野黨團溝通是必要的，美方也花很多力氣在溝通。他坦言，國會有一定的法律程序要走，但不容易，民意的壓力是唯一可以解決這個問題的關鍵。

林飛帆接受「新聞放鞭炮」節目專訪，被問及如何因應藍白在立法院擋1.25兆元國防特別預算條例，他表示，接下來持續跟在野黨團溝通是必要的，很多關心台灣國家安全的友盟包括美國，也花很多力氣在溝通。

林飛帆說，這兩天美國兩位前國防部副助卿，從民主黨到共和黨，都公開表達對台灣新的國防特別條例的支持，美國跨黨派共識就是希望台灣強化自我安全準備，越快越好，不要拖。不只美方，德國駐台代表狄嘉信也表示，德國要將國防預算提高到GDP5%。

林飛帆強調，美方也花很多力氣在溝通，但歸根究底，還是要讓民眾了解國防預算的重要性。國會當然有一定的法律程序要走，但不容易，民意的壓力是唯一可以解決這個問題的關鍵。至於如何喚起民意，林飛帆說，執政相關首長、立委盡可能到地方說明，現在也有蠻多人在做這個工作。

賴清德總統日前召開國安高層會議後宣布將投入1.25兆元國防特別預算，提及北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標。

賴總統這番2027年中共攻台論說法引發關注，林飛帆說，賴總統當天的說法是，中國也以2027年武統台灣為目標做準備，跟很多美方人士、印太司令部的高階將領，表達的是同樣概念。2027年不斷被提及，是因為有各式各樣公開情資顯示，中國國家主席習近平下令解放軍，要在2027年達成對台動武的能力準備，而對台灣動武能力準備，不代表會在2027對台動武。

林飛帆說，要如何不讓中國在2027年對台動武，關鍵就是國防，現在對國防的建案與投資，能否有效應對敵情威脅，讓中方在2027年時感受到「今天不是那個攻台日」。

溝通 林飛帆 國防預算

相關新聞

傳共軍下周演習！國安局：不排除 將掌握是否挑釁可能性

國安局長蔡明彥今赴立法院外交及國防委員會報告川習通話後的國際局勢發展，針對共軍本月可能演習，他會前表示，每年年底本就是中...

蔡明彥：今年8國12次外艦穿越台海 包括越南軍艦

國安局長蔡明彥今天表示，今年有8國、12次外艦穿越台海活動，其中包括越南。國際友盟並沒有因為共軍「逢艦必跟」就有所退卻，...

在野擋1.25兆軍費 林飛帆：美花很多力氣溝通 民意壓力是關鍵

立法院程序委員會昨將攸關1.25兆軍費的國防特別條例暫緩列案，國安會副秘書長林飛帆今天表示，持續跟在野黨團溝通是必要的，...

教召無人機課程2小時 熟練後可申請證照？專家：沒想像中簡單

賴清德總統今天視導後備部隊無人機訓練，他表示，教召員熟練操作無人機後，還可向民航局申請證照，對未來工作或軍方需求都有幫助...

獨／中國大陸數位靶場「遠征雲」首度曝光 台灣也在靶場範圍內

過去三年，中國大陸內部「數位靶場」的傳言不斷，但始終未獲證實。不過，國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示...

美前官員投書挺台國防預算 旅美學者：在野親中和美路線失衡

美媒華盛頓郵報昨日刊登，美前國防部印太安全事務助理部長拉特納及薛瑞福共同投書，明確表態支持台灣政府提出的國防特別預算。旅...

