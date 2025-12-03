蔡明彥：今年8國12次外艦穿越台海 包括越南軍艦

國安局長蔡明彥今天表示，今年有8國、12次外艦穿越台海活動，其中包括越南。國際友盟並沒有因為共軍「逢艦必跟」就有所退卻，持續以行動展現對台海和平穩定的支持。

路透社報導，紐西蘭海軍最大軍艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月通過台灣海峽，知情人士透露，該艦通過台灣海峽時，被中國軍方追蹤監控。

立法院外交及國防委員會上午邀請外交部長林佳龍、蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

民進黨立委陳俊宇關切國安局對台海周邊共軍動態的掌握。蔡明彥答詢表示，國安局跟國防部透過聯合情監偵系統，掌握外艦及共艦在台海周邊水域的活動，今年已有8國、12次通過台海相關活動。

蔡明彥列舉，8國包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、越南、英國跟法國，12次活動包括英、加紐的兩次聯合行動。由此可看出國際社會對台海區域和平穩定的重視。

蔡明彥說明，中共在外艦通過台海時，基本原則就是「逢艦必跟」，派出相關的海上兵力、空中兵力進行跟監活動以及模擬攻擊，以展示共軍在台海地區軍事上的存在。

蔡明彥強調，台灣跟國際友方有交換共艦活動型態等相關情資，讓國際友方在進入台海周邊水域時，可以掌握中共活動的樣態。今年8國、12次通過台海活動，代表國際友盟並沒有因為中共「逢艦必跟」就有所退卻，持續以行動表達對台海和平穩定的支持。