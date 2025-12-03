快訊

傳共軍下周演習！國安局：不排除 將掌握是否挑釁可能性

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中日緊張升溫，解放軍近期在黃海軍事動作頻頻。（新華社）
國安局長蔡明彥今赴立法院外交及國防委員會報告川習通話後的國際局勢發展，針對共軍本月可能演習，他會前表示，每年年底本就是中共軍演熱季，不排除任何可能性，國安局會跟相關單位掌握共軍動態，必要時跟國際友盟合作了解中共相關活動有沒有挑釁的可能性。

國安人士日前表示，因中日關係緊張，假設未來一周中國仍找不到台階下，不排除會發動聯合利劍-C軍演，而時間點就落在13日的中國南京大屠殺國家公祭日。

蔡明彥對此表示，料敵從寬，不排除任何可能性；他說，每年11月到12月本就是中共軍演熱季，對中共來講，只要把例行的聯合戰備警巡以及遠海長訓的這些常態性演習做個包裝，再提供特定演習代號就可以變成針對性演習。

蔡明彥說，「我們並不排除任何可能性」，國安局會跟國安情報機關和國防部發揮聯合情監偵效能，掌握共軍動態；有必要時，跟國際友盟合作，包含情報交流，並透過科技情報來掌握中共相關活動有沒有挑釁可能性，國安局會全盤掌握相關狀況。

軍演 國安局 共軍 中共

