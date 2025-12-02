教召無人機課程2小時 熟練後可申請證照？專家：沒想像中簡單

賴清德總統今天視導後備部隊無人機訓練，他表示，教召員熟練操作無人機後，還可向民航局申請證照，對未來工作或軍方需求都有幫助。不過無人機專業教練分析，無人機考照需經過學科、術科等階段考試，還有不同等級資格，實際在缺乏空間感的情況下憑著遙控器和螢幕操作，其實並非想像中的容易。軍方規劃的2小時課程，恐怕有僅限體驗、啟發興趣的效果。

賴總統在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮等陪同下，赴宜蘭視察宜蘭縣後備旅步三營教召。這是後備部隊自今年下半年起，在教召課程中納入無人機訓練以來，首度開放媒體採訪。

陸軍去年8月決標採購1485架的微型無人機，其中850架將配屬全動署各縣市後備旅，全動署前署長李定中11月初在立法院表示，已經完成接收450架微型無人機，並從10月起在每梯次教召的2周訓期中，新增2小時的無人機操作課程。軍方指出，各後備旅目前配賦50架Hummer2微型無人機。

根據現場教官介紹，後備部隊在教召訓期的第11天，規劃無人機課程包括性能諸元介紹、偵察型無人機操作訓練，藉此讓訓員具配操作無人機穩定飛行的能力，最終目標是讓所有召員具備專業基本級的操作能力，解除召集之後，若對無人機操作有興趣，也可持續考取相關證照。現場並由教召員操作Hummer2微型無人機示範定點起降、並在2公尺視線高度進行四面停懸等科目。

除了偵察型無人機外，軍方也配有單價較低的「天穹飛球」球型無人機，供首次接觸無人機的訓員練習。

賴總統表示，軍方將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練的新里程碑。召員弟兄能熟練操作無人機之後，回去仍然可以向交通部民航局申請證照，相信對未來工作生涯或者是國軍的需要，一定有莫大的幫助。

民間無人機教師余先生指出，目前國內無人機證照包括「學習操作證」、「普通操作證」和「專業操作證」三種等級，專業操作證又依飛行高度、可操作項目區分為G1、G2、G3等三級，真正應考民航局無人機證照，至少需要好幾小時課程，包括相關法規、學理、術科操作和考試科目練習；應考時必須先通過學科考試才能進入術科，光是學科的3-400題題庫，可能就需要挖好幾天準備。

余先生進一步說明，一般基本無人機飛行可以靠GPS輔助，更高階的「姿態模式」就必須在無GPS協助下，僅靠操作手的技術來穩定住機身，他解釋，飛行器只要一升空，只要有風就會飄移，操作手要學習如何保持懸停在原地上空，其實並不容易。

他進一步解釋，無人機飛在天上，操作手僅靠著遙控器和螢幕操作，其實空間感完全不一樣，因此還要學會閱讀地圖，更要學習如何狀況排除，其實並不是想像中的那麼容易。