快訊

懷舊情緒加上川普介選助攻 宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

徐國勇拿衛生紙喻「1.25兆軍購」 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

獨／中國大陸數位靶場「遠征雲」首度曝光 台灣也在靶場範圍內

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國際資安研究員NetAskari最近在自己的Ｘ、部落格陸續貼文，公布了中國大陸政府內部的數位靶場訓練場細節。圖／讀者提供
國際資安研究員NetAskari最近在自己的Ｘ、部落格陸續貼文，公布了中國大陸政府內部的數位靶場訓練場細節。圖／讀者提供

過去三年，中國大陸內部「數位靶場」的傳言不斷，但始終未獲證實。不過，國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示，大陸公安系統使用的「數位靶場」系統，代號為「遠征雲」，這不並是傳統政府內部資安訓練架構，而是為大陸國家級駭客專門打造的訓練場，用來模擬攻擊其他國家關鍵基礎設施。據了解，這個模擬系統是以南海、中南半島國家方向國家為主，台灣也在這個範圍內。

最近中國大陸多家資安公司發生機密資料外洩事件，在這些機密資料中赫然發現中國大陸的確在建置所謂的「數位靶場」，而這些數位靶場的目標，就是模擬南海國家關鍵基礎設施。

國際資安研究員NetAskari最近在自己的Ｘ、部落格之中，陸續貼文，公布了中國大陸政府內部的數位訓練場細節，這個訓練場就有如數位靶場一般，建置目標主要是在訓練國家級駭客，如何攻擊「主要對手」的關鍵基礎設施。

根據機密資料顯示，這些訓練場以「逼真模擬，貼近實戰」當作建置目標，以模擬實戰時的行動規劃和指揮協同。主要目標是模擬南海、中南半島對手的真實網路環境和漏洞訊息，這些網路環境包含典型電力系統、交通系統、能源網。所謂的典型電力系統包含輸電網路系統、配電網路系統、發電業務系統，交通系統則包含港口調度、公路紅綠燈、交通監控系統、鐵路高度調度、機場業務系統等。

在NetAskari最新的一篇部落格貼文中，更首度剖析中國大陸公安系統設計的「遠征雲」。NetAskari說，由於手上資料裡沒有用於網路攻擊的武器數據，「因此，我們無法展示他們針對目標的具體操作方式」，不過，NetAskari掌握了「安裝手冊」、UML圖以及原始碼，這本手冊著重於網路設置、子網路配置、資料庫等，「結合其他數據，我們實際上可以推斷出該系統的運作方式。」

資料顯示，「遠征雲」並不是一個單純的虛擬化訓練平台，它是一個多層級架構、跨國運作、具備實際互聯網節點的龐大系統。這個系統主要分為四大部分，分別是「內部核心-大本營、指揮中心」、「外部網路-工具運作層」、「中繼伺服器-數位死信箱」、以及「目標–模擬外國基礎設施」。

資安專家指出，從遠征雲的系統設計、目標對象設置來看，台灣務必要更加留意，除了地緣政治因素之外，台灣政府網路、電信業者、工控與能源等環境，都可能成為中國大陸國家級駭客研究、模擬攻擊的對象。

台灣資訊安全協會（TWISA）監事鄭加海表示，中國近年建置的多層級「數位靶場」，已超越傳統攻防演練，結合情資收集、漏洞研究、人工智慧（AI）模型訓練與紅隊武器化，可快速重建真實網路環境，模擬政府與關鍵基礎設施，使攻擊手法持續優化，對區域資安防禦帶來更大挑戰。

鄭加海指出，未來網路攻擊將具備三大特性，包括「更高仿真度與更短武器化周期」、「更多自動化與AI加持」，以及「更高度客製化的入侵手法」，台灣防禦策略必須全面升級。

他建議，企業應導入「威脅假設（Assume Breach）」模型，預設攻擊者已入侵，重點放在偵測橫向移動、AD（Active Directory，活動目錄） 異常操作及帳號濫用；同時建立國家級藍隊／紫隊演練架構，透過高仿真測試提升防禦能力。供應鏈安全亦不可忽視，特別是SaaS與 IT服務商需強化驗證與透明度；面對高度訓練的攻擊者，導入Deception（欺敵誘捕）技術，可快速揭露攻擊行動。

鄭加海也提醒，中國大陸數位靶場的核心是縮短訓練與加速武器化，台灣必須提前建構應對能力，而非被動等待攻擊。關鍵基礎設施，如OT（營運技術）、工控環境，也需進行模擬演練，以提前識別攻擊風險。

基礎設施 南海

延伸閱讀

罕見！ 「Senyar」從北印度洋跨界到南海 專家：若形成颱風將是首例

31年後再現火砲實彈射擊！台東「王牌部隊」太麻里溪海岸12月登場

WhatsApp爆資安漏洞！35億帳號個資「恐大規模外洩」 波及全球用戶

中壢龍岡擬設靶場引地方反彈 于北辰：絕不會變彈藥庫

相關新聞

獨／中國大陸數位靶場「遠征雲」首度曝光 台灣也在靶場範圍內

過去三年，中國大陸內部「數位靶場」的傳言不斷，但始終未獲證實。不過，國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示...

美前官員投書挺台國防預算 旅美學者：在野親中和美路線失衡

美媒華盛頓郵報昨日刊登，美前國防部印太安全事務助理部長拉特納及薛瑞福共同投書，明確表態支持台灣政府提出的國防特別預算。旅...

影／提升無人機、城鎮戰訓量能 賴清德總統：打造「台灣之盾」

賴清德總統上午到宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練，了解作戰計畫演練、無人機操作、阻絕設置、小部隊戰鬥等訓練項目，並向官兵...

視察後備部隊教召 賴總統：即便和解 也要有強大力量做後盾

賴清德總統今天赴宜蘭視導後備部隊教召，視察後備召員練習操作無人機、設置艾斯科防爆牆等阻絕設施以及小部隊戰鬥操演。他重申，...

美何情境須派兵協防台灣？ 蕭美琴：盡全力不讓假想發生

副總統蕭美琴近日接受播客節目「戰情室」（War Room）的訪問，被問及是否有設想到任何情境，美國可能要派兵協防台灣。蕭...

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

中共解放軍四川艦是立體三棲作戰機器，解放軍空中突擊、投送，再到搶灘登陸、地面推進，登陸作戰威力翻倍。四川艦協助航艦承擔重點區域的防空和警戒任務，搭載預警或戰鬥無人機，建立空中警戒圈，這種哨兵任務會使其成為優先被打擊的目標。 資深記者陳言喬告訴你，四川艦如何自我防禦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。