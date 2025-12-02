快訊

美前官員投書挺台國防預算 旅美學者：在野親中和美路線失衡

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
美國媒體華盛頓郵報25日刊登賴清德總統投書，提出1.25兆元追加國防預算，隨後賴總統當天便開記者會宣布。圖／聯合報系資料照片
美國媒體華盛頓郵報25日刊登賴清德總統投書，提出1.25兆元追加國防預算，隨後賴總統當天便開記者會宣布。圖／聯合報系資料照片

美媒華盛頓郵報昨日刊登，美前國防部印太安全事務助理部長拉特納及薛瑞福共同投書，明確表態支持台灣政府提出的國防特別預算。旅美學者翁履中認為，該投書凸顯華府政策圈認同執政黨路線，在野陣營親美和中路線在華府眼中已失衡，若在野黨無法提出新論述，繼續被外媒定調親中，重返執政恐更加困難。

拉特納（Ely Ratner）與薛瑞福（Randall Schriver）近日以「誰能保護台灣免於中國威脅？現在有了新的答案」(Who could shield Taiwan from China? A new answer is emerging.)為題投書華盛頓郵報，內容提及賴政府宣布的國防特別預算，是一項具指標意義的承諾；他們認為，這種政策態度與行動上的展現，正在改變華府過去對台灣不夠重視國防的刻板印象。

投書強調，台灣正在展現前所未有的決心，依據北約標準計算，台灣的常規與專案國防預算總和預計將超過國內生產總值GDP的5%，其中核心國防支出佔3.3%，國防相關項目佔2.1%，且賴清德政府表明這只是起點而非上限。因此川普政府過去敦促台灣增加軍費是正確的，但考量到兩岸經濟規模的懸殊差距，美國必須持續扮演核心支持角色，透過加速軍售與擴大工業合作，協助台灣構築一道堅實的屏障，一個強大且具韌性的台灣能降低戰爭風險，完全符合美國的國家利益。

翁履中分析，該篇投書揭示華府現況，執政黨透過大幅提高國防預算，緩解美方對台灣「自我防衛決心不足」疑慮，即便美國總統川普個人有其商業交易盤算，但華府政策圈已認定「台灣付費保護自己」符合美國利益，將成為未來國會挺台重要底氣。

翁履中說，反觀在野陣營，過去標榜的「親美和中」路線，如今在華府眼中已嚴重失衡。華府目前的刻板印象日益固化，執政黨親美備戰，在野黨親中擋預算。這篇投書只是一個訊號，未來類似的質疑只會更多。若在野黨無法提出新論述，繼續被外媒定調為親中、在國內被貼上投降派標籤，若輸掉守護家園的形象戰，重返執政之路恐更加困難，在野黨必須證明自己「既能化解兩岸緊張，也能搞定華府疑慮。」

不過翁履中也說，執政黨光靠單邊押寶並不保險，認為執政黨的下一步，是設法讓台灣的存在，同時符合美中雙方對自身利益的期待，避免讓台灣在強權交易中從「棋子」變成了「棄子」。

國防預算 華府 執政黨

