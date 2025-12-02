副總統：感謝美軍助訓台灣人員 讓民眾更具信心

台美合作備受關注，副總統蕭美琴接受專訪時提及，台灣處於極為不對稱局勢，目前所做一切就是為防止特定「假設性情境」發生，也感謝美國支持與台灣共同生產防衛裝備與技術，且協助訓練台灣人員，「如果台灣人民知道，我方人員是由世界上最優秀的軍隊訓練，會更具信心」。

美國媒體「戰情室」（War Room）節目日前專訪副總統蕭美琴，內容觸及地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題，訪談內容已於台灣時間昨天釋出。

談及台美在國防工業基礎合作相關議題。副總統指出，多年來，台灣從美國採購許多非常重要的防衛裝備，但現在的交付有時無法滿足需求，台灣需要主動承擔責任來強化自身能力，同時也尋求與美國共同生產的機會。

副總統表示，過去幾年來，台灣從零開始建立國內的無人機供應鏈與提升自身實力，也正發展其他形態的機器人技術，而在這些領域與美國及其他民主夥伴進行安全供應鏈與創新的合作，將有助加速台灣維持不對稱戰力優勢，以及嚇阻與防衛能力。

媒體提問，是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣。副總統則認為，台灣正處於一個極為不對稱的局勢，這也是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要，台灣所做的一切努力就是為防止特定「假設性情境」發生，讓其只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定。

副總統透露，台灣致力投入自我防衛，但台灣在國際社會遭到孤立，需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過「台灣關係法」，以及國會近期的幾項倡議，如「國防授權法」等，支持與台灣共同生產防衛裝備與技術。

副總統也提到，感謝美國協助訓練台灣人員，因為美國是最有經驗且頂尖的，「如果台灣人民知道，我方人員是由世界上最優秀的軍隊訓練，會更具信心」，而台灣確實需要許多改革，也正在進行中，但與夥伴良好的協調、共同建設及合作，都有助於防止發生那個假設的特定情境。

媒體問及，蕭副總統曾經長時間待在華府，認為華府對台灣最大的誤解為何時。副總統回應，無論華府、北京或是全世界，低估台灣民眾的自我防衛意志，這是嚇阻衝突最重要的一環，台灣會持續推動必要改革，採取自我強化的必要措施。

副總統強調，中國正不遺餘力在華府和美國散播各種論述和假訊息，企圖將台灣營造成脆弱、無能力不值得支持，將台灣形塑為麻煩製造者，如同台灣在1996年舉行首次總統選舉時，中國覺得遭到冒犯，以此為由聲稱該次選舉破壞「一個中國」政策，但中國種種論述完全錯誤。

副總統說明，有時候謊言一再重複，就會有人誤以為真，但中國人民解放軍才是唯一試圖破壞區域和平與現狀的一方，台灣支持現狀及穩定，相信大多數美國人民都非常明智，能夠看穿這些分化各國、政府及人民的心理戰及假訊息技倆，也盼全球熱愛自由的人們對威權國家的操弄手段提高警覺。

談及如何讓美國民眾更了解台灣，副總統強調，無論是找一本書、品嘗台灣珍珠奶茶，都是與台灣的連結，或是看身邊產品的供應鏈，就會了解與台灣這樣值得信賴、可靠的夥伴合作有多重要，但最好的方法還是歡迎大家造訪台灣，特別是想要學習中文的人，台灣比世界各地由共產黨管理的孔子學院更適合學習。