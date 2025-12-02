影／提升無人機、城鎮戰訓量能 賴清德總統：打造「台灣之盾」

賴清德總統上午到宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練，了解作戰計畫演練、無人機操作、阻絕設置、小部隊戰鬥等訓練項目，並向官兵與召員致意、頒發加菜金。

賴清德表示建軍目的在於保家衛國、守護人民、維護世界和平，而後備部隊是國家整體防衛的基石。他感謝召員在短期內重新受訓，強化後備戰力，提升國家防衛能力。此次教召納入無人機訓練，也是首度將無人機操作納入後備訓練，當能夠熟練操作無人機之後，回去仍然可以向交通部民航局申請證照，未來在職涯也具實質助益。