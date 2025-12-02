視察後備部隊教召 賴總統：即便和解 也要有強大力量做後盾

賴清德總統今天赴宜蘭視導後備部隊教召，視察後備召員練習操作無人機、設置艾斯科防爆牆等阻絕設施以及小部隊戰鬥操演。他重申，和平不可能靠一紙和平協議，也不可能屈從侵略者的主張；即便要和解，也必須有強大的力量做後盾。他強調，國家主權和自由民主是立國的根本，無關意識形態之爭。

賴總統在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮等陪同下，赴宜蘭利澤簡龍德產業園區視察宜蘭縣後備旅步三營教召。這也是後備部隊自今年下半年在教召課程中納入無人機訓練以來，首度開放媒體採訪。

賴總統首先視導無人機定點起降練習，並視察教召員學習設置艾斯科防爆牆、蛇籠鋼刺蝟等阻絕設施，以及小部隊實際採用空包彈、煙霧彈進行戰鬥訓練。

賴總統在致詞時指出，後備部隊是國家整體防衛力量的基石。如果能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓國軍戰力進一步地提升。賴總統一度口誤，將後備部隊說成後勤部隊。

他強調，這次教育召集秉持國軍新訓練、新思維、新裝備、新科技的精神，納入無人機的操作與應用；將城鎮作戰所需要的各項戰技，列入後備教育召集的訓練當中，並讓召員直接在戰術位置報到。同時訓練各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥訓練以及戰傷訓練等等，希望讓每一位召員戰士都能夠具備各項戰術所需的戰技。

賴總統並指出，這一次的教召引進並落實關鍵的戰術思維，例如教官團隊中加入了曾經赴美接受訓練的人員，他們帶回寶貴的戰術思維與知識，讓召員能迅速掌握整合無人機到部隊並實施演練的能力，以提升整體戰力。

他再次強調，維護世界和平、穩定區域發展是我國建軍的目標之一。但是，對和平要有理想，但不能夠有幻想，我們必須靠實力才能夠得到真正的和平。和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張。即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。如果沒有足夠力量做後盾，所謂和解最終都淪為投降而已。

賴總統說，上週他召開國安高層會議，特別提出了每一年1560億、為期8年、總經費約一兆2500億的國防特別預算。將建置「台灣之盾」，建立分層防禦、高度感知、成功攔截的效能；也希望推動國防自主，讓台灣的基礎工業能夠進一步升級轉型。