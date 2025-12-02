美何情境須派兵協防台灣？ 蕭美琴：盡全力不讓假想發生

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
副總統蕭美琴。本報資料照
副總統蕭美琴近日接受播客節目「戰情室」（War Room）的訪問，被問及是否有設想到任何情境，美國可能要派兵協防台灣。蕭美琴表示，台灣正盡全力不讓這樣的假想情況發生，防止任何人需要做出衝突或開戰的痛苦決定。

蕭美琴也說，台灣希望在無人機的領域上與美國合作，並表示，台灣會對在美國生產製造和生產鏈做出貢獻；蕭美琴說，沒有國家可以單獨生產世界所需的高端科技設備。

蕭美琴近日接受訪問，她表示，台灣和美國人一樣，不希望看到台海爆發衝突，台灣現在強化軍事和自我防衛能力和經濟，就是為了嚇阻和防止衝突的一部分；蕭美琴說，希望美國人明白，支持一個強大的台灣是台美共同的目標。

蕭美琴也強調說，台灣人沒有坐以待斃，等待被救援，台灣正積極投資自身的國防，未來不只要向美國軍購，還要在台灣製造，指台灣正在分擔支持台海和平的責任；蕭美琴說，台灣並沒有等著被拯救，也不只是遭到脅迫和軍事威脅之下的受害者。

蕭美琴表示，低估台灣人自我防衛的決心是很危險的，並認為台灣保護自己的決心是嚇阻的最重要的一部分；蕭美琴表示，中國致力於呈現台灣很脆弱的敘事。

主持人Natalie Winters則問蕭美琴說，是否有設想到任何情境，美國可能要派兵到台灣？蕭美琴回答說，台灣正在做的一切就是要防止那樣的假想情況，讓任何人都不需要做出衝突或開戰的痛苦決定；蕭美琴說，這也是為什麼嚇阻和強化台灣的能力這麼重要。

蕭美琴說，台灣在一個力量不對稱的情況之中，雖然台灣堅持投資自我防衛能力，但自我防衛仍是非常艱難的任務。

蕭美琴感謝美國對台灣所做的支持，也感謝美國對台灣提供的訓練，並表示，美國是最有經驗、最頂尖的，台灣人如果知道獲得世界上最精良的訓練，一定會更具信心；蕭美琴說，台灣需要很多改革，也正在改革的路上，但只要能與台灣的夥伴更佳的配合，共同合作、製造，這都有利於防止美國需要協防台灣的情境發生。

針對台美可以共同生產製造的問題，蕭美琴說，台灣聚焦在無人機和機器人技術之上，並在過去1到2年左右從零開始打造台灣自己的無人機供應和能力，也探索其他形式的機器人技術；蕭美琴認為說，台美在這些領域的合作之上有助於台灣加強不對稱作戰和嚇阻的能力。

蕭美琴也說，台灣會為在美國生產製造做出貢獻，同時在美國再工業化的目標上，台灣也會對打造可靠的供應鏈做出貢獻。蕭美琴說，沒有國家能單獨生產製造世界所需的高端科技設備，認為台美的供應鍊若能合作，進步的幅度會更大。

蕭美琴說，台灣企業也希望成為全球企業，若能與美國形成夥伴關係，不但能擴大台灣在世界的存在，也是對美國做出貢獻的絕佳方法。

