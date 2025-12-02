聽新聞
海鯤號無錨出海 藍批「政治海測」

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
海鯤號潛艦。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦。記者劉學聖／攝影

海鯤號潛艦日前連兩天出海，台船宣稱已經完成浮航測試科目，但隨即被媒體爆料，該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。海軍參謀長邱俊榮昨在立院表示，估計錨機可於本月中完成調校裝回。

國民黨立委徐巧芯、馬文君質疑，為何不等到錨裝回，全船機件都妥善的情況下再出海？是否為掩飾跳票，硬要在十一月出海？國防部長顧立雄說，原本進度應為十一月完成所有海測，現在已做不到，沒有政治考量。

邱俊榮說，潛艦的錨只是在狹窄水域時的備便手段，測試當日該艦的主備用系統都正常，周邊也有嚴密安排。徐巧芯說，台船說軍艦無須適用船舶法「必須有錨」規定，但軍艦應比民間船舶有更嚴標準，不該以此為理由，否則未來海鯤艦完成後，即使錨機壞了也可以開出去？

徐巧芯又問，海鯤艦少了錨機與錨具，重量、重心、浮心、配重等有無影響？邱俊榮說，配重會稍做調整，但影響很低。徐巧芯說，顯然有些隨艦出海的人認為，自己生命安全不被當一回事，才會向媒體爆料。海鯤艦未來要擔負作戰任務，測試應該高標準高規格，國防部別幫忙台船「洗地」。

顧立雄解釋，每次測試都會評估，認定安全才會出航；船錨在一般潛航不會使用，因此認為錨具在這次測試中不是必要條件；未來裝回之後，會利用浮航測試時，進行下錨、回收的動作。

徐巧芯問，預估何時裝回？邱俊榮說，預計十二月中之後。徐巧芯再質疑，這很明顯是為了不跳票，硬要在十一月出航。顧立雄反駁，原訂「十一月完成海測」已經做不到，絕對沒有政治性考量。

馬文君說，錨是船舶失去動力等緊急狀況時，最後的煞車裝置，何不調校完成再測試？邱俊榮說，軍艦是軍規，安全措施比民船更多，錨只是備援裝備。馬文君不以為然表示，部長都說未來要繼續做收放錨測試，代表是重要的，何不等裝回再測試？國防部作為業主，應比台船更審慎，「除非是你們下令」。

