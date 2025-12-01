馬文君怒批海鯤號成認知作戰艦 卻又同情「兩高官」

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨立委馬文君。圖／馬文君提供
國民黨立委馬文君。圖／馬文君提供

海鯤號潛艦上周出海遭爆錨機故障，出海時沒裝上船錨，罔顧航行安全。立委馬文君痛批，海鯤號狀況一大堆，成認知作戰專用艦，雖同情賴清德總統、國防部長顧立雄要收拾前朝爛攤子，也提醒兩人要面對並解決問題，別浪費大家的時間。

馬文君指出，她今天在外交國防委員會質詢顧立雄，顧部長對海鯤號出海測試卻沒裝錨沒辯解，國防部則想好一套說辭來圓，稱錨是安全的最後一道防線，但非唯一防線，又說測試路線沒有危險，差不多就是個開平路，用不上手煞車的意思，

實際上，海鯤號被證實裝備疏失爭議，罄竹難書，從2023年9月28日下水典禮前後，她接獲爆料指海鯤號缺少電瓶及潛望鏡，卻急辦「不沾水」下水典禮；隔年9月泊港測試階段，遭報導有逾70項測試未通過，恐影響後續海上測試期程。

去年11月至今年初，泊港測試持續期間，又被她揭露海鯤號泊港測試數十項缺失，國防部低調將交艦結案日期展延四年至2029年；今年4月，預定海測時間前後，原定進行海上測試（SAT），缺失調校未完成，海測確定延後。

她進一步表示，今年10月接近原定交艦時間，海鯤號又被報導IPMS（整合平台管理系統）可能存在問題。再來就是上周，被爆料稱設備故障仍強迫出海，甚至傳出沒有錨還出港海測。國防部及海軍對於這些狀況託辭狡辯，她已無意糾纏。

馬文君說，她同情賴總統及顧部長，必須要收拾前朝留下的海鯤爛攤子，但也提醒兩人，這是500億元納稅人的血汗錢，更攸關一船海軍軍士官兵的性命及其親友人生，面對問題才能解決問題，別再拿虛話、假話、場面話，浪費大家的時間。

國民黨立委馬文君痛批，海鯤號狀況一大堆，成認知作戰專用艦。圖／取自馬文君臉書
國民黨立委馬文君痛批，海鯤號狀況一大堆，成認知作戰專用艦。圖／取自馬文君臉書

海鯤號 國防部 馬文君 海軍 潛艦

