盼整合國造、美造防空飛彈 總統提「台灣之盾」…陳永康：美商坦承只是構想

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陳永康今日在立法院外交及國防委員會質詢時，針對國軍準備建構台灣之盾的構想，向國防部長顧立雄提出質詢。圖/本報資料照
陳永康今日在立法院外交及國防委員會質詢時，針對國軍準備建構台灣之盾的構想，向國防部長顧立雄提出質詢。圖/本報資料照

賴總統提出「台灣之盾」防衛構想，涉及防空指揮管制整合。前海軍司令、國民黨立委陳永康今天表示，「主導IBCS（整合式指管計畫）的美商諾格曾來立法院拜會，我們討論過這些東西」，但事涉軍種武器整合與中科院國造武器技術規範的專利權問題，美商也向他坦承這只是構想，還要共同努力。

陳永康今日在立法院外交及國防委員會質詢時，針對國軍準備建構台灣之盾的構想，向國防部長顧立雄提出質詢。他主張，國軍整體作戰共同圖像，必須含括C5ISRT（指管、通信、電腦、網路、情報、監視、偵察、與定位），其中的T（定位）非常重要，陸軍的海馬斯與海軍的岸置魚叉，射程相近，面對來襲目標誰來授權哪一個彈種攔截？衡山指揮所內仍有要有完整授權，逐步授權後到某階段分配下去。

陳永康提醒，此事也涉及跨軍種武器整合，如空軍天弓三型飛彈與美國愛國者三型飛彈，兩個介面不一樣，若美商要介入提供建構台灣之盾，「中科院許多技術規範都是要掏出去的」，這涉及到我國的專利權。而在軍購特別預算分配規劃中，也未含括反潛等水下戰力，台灣之盾不能只對付水面以上的目標。

他說，所以國軍的共同作戰圖像，所有簡報圖還只是一種簡圖，沒有能力將3種演訓圖像套疊起來作展示。陳永康透露，他與來訪的美方談過，這還要共同努力，因為只能有能將基本的區域性戰略態勢圖作完整展示，各種海圖、航圖、衛星圖都能套疊後，整合出完整的區域安全情勢的圖象後，台灣之盾才能堅實。

他強調，這不是雷情顯示圖，而是要將各海圖、航圖、衛星圖都能套疊後，讓區域安全情勢都能顯示後，台灣之盾才能堅實。

陳永康證實，主導IBCS的美商諾格曾赴立法院拜會，他們討論過這些東西，強調提供共同圖像的重要性，但都是介面問題。他表示，現在大家強調IBCS，諾格強調他們可以整合，但這只是個構想，跨軍種的武器如果用別的感應器甚至一個地區單位，能否能下令接戰？接戰規定是分散式還是有授權？國軍必須制訂準則教範。

顧立雄則回應表示，防空的台灣之盾著重在指管的部分，要讓整個指管決策或應感器到攔截器的階段，須導入AI輔助，具有整合性。整合性愈高，火力協調分配愈精確，實施有效攔截，提高成功率，這是防空部分。至陳永康所提C5ISRT共同作戰圖像部分，其中也含括情報與後勤圖像形成，包括空中、地面與水下防衛作戰能力的提升，還需要更大的努力。

台灣之盾 國軍 立法院 國防部 軍購特別預算

