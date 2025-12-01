顧立雄：戰爭朝聯合作戰發展 全面檢討戰鬥部隊定義

國防部長顧立雄今天表示，行政院目前有定義戰鬥部隊內涵，包括直接與敵軍作戰或協同作戰並提供戰鬥支援，但現代作戰類型已漸漸朝聯合作戰型態發展，在此概念下確實必須全面性檢討戰鬥部隊定義。

國防部今年4月通過新版「戰鬥加給」與「志願役加給」調整制度，國民黨立法院黨團加碼「志願役加給提高至3萬元」並三讀通過，但行政院因「齊頭式加薪」有所疑慮並聲請釋憲，國防部亦未納入民國115年度預算編列中，外界認為加薪與否仍有變數。

立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄專案報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。

顧立雄答詢民進黨立委羅美玲指出，按照軍人待遇條例，「本俸」屬於軍公教一體待遇，各階級俸給、俸點與軍公教連動且有衡平性規範，因此「加給」才會出現軍人條例中，依照危險性、技術性、高專業性、高繁重性等職務提高加給、留住人才，若每名官兵薪資相同，就會有「既然薪水一樣，為什麼要挑危險工作做」，因此國軍設計薪資待遇時均有整體考量。

顧立雄提到，行政院目前有定義戰鬥部隊內涵，包括直接與敵軍作戰或協同作戰並提供戰鬥支援，但現代作戰類型已漸漸朝聯合作戰型態發展，在此概念下確實必須全面性檢討戰鬥部隊定義。

顧立雄答詢民進黨立委王定宇、國民黨立委謝衣鳯時表示，現行戰鬥部隊的定義仍維持在「連級」，但現代作戰都是例如營級的聯兵營，裝甲旅亦是戰鬥部隊，因此會再與行政院討論戰鬥部隊的定義。

民進黨立委王定宇質詢認為，齊頭式的加薪大家都很開心，但對國家安全未必是好事，應精準投放所需之處。例如，若海軍陸戰隊編現比低則提高加給；飛行員座艙比低則研議每年均有續服獎金；讓連級、營級士官長都有戰鬥加給，而不是僅只有連級。