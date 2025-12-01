潛艦測試太倉促 立委：新武器應搭配訓練

「海鯤號沒有錨機就可以輕易海測？」藍委徐巧芯1日質詢時不滿質疑，沒有錨機恐讓海鯤號海測有安全疑慮。但海軍參謀長邱俊榮回應說，海測時有替代方案，且部隊有在旁邊戒備；藍委陳永康則提醒國防部長顧立雄，國軍使用美國先進武器，但教育經費並沒有增加，且沒有搭配特聘教官，應儘速補足。

海鯤號海測無錨機

立法院外交及國防委員會1日邀國防部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」。國民黨立委徐巧芯首先表示，藍白已經三讀通過《軍人待遇條例》，增加志願役加給與設定評估時限，但行政院卻認為違憲，將其丟包到憲法法庭，可是在釋憲出來前應該先編列預算。

徐巧芯話鋒一轉，詢問近日有媒體報導，海鯤號在錨機損壞的狀況下仍進行海測，雖然台船說沒有安全疑慮，且周圍有兵力戒護等，但若真的那麼安全，就不會有媒體爆料。她質疑，為何不等到錨機修好再測試？對此，海軍參謀長邱俊榮回應說，在潛行時大多不會用錨機，而是狹窄水域的多元備援手段。

本月中裝回船上

「你是指海鯤號不裝錨機無所謂嗎？」徐巧芯不滿指出，測試的安全很重要，且錨機也會對潛艦的重心、配重會有影響，怎可如此草率地進行測試？邱俊榮表示，錨機是重要的裝備，但也有替代方案，包括主電力舵機等。徐巧芯批評說，之前測試是沒有潛望鏡，如今沒有錨機，丟三落四的狀況不免讓國人容易有疑慮。

顧立雄則回應說，原本進度是11月要完成所有海測，現在已經做不到，所以沒有強行出海、也沒有政治性考量的問題。另外，不管在國外技術協助或國內相關海軍專業，船錨在一般潛航並沒有使用，但我方有設計多種備援手段，不管是在浮航或潛航，多種備援手段都會確保相關安全。邱俊榮也說，錨機會在本月中完成調校後裝回船上。

國軍增加特聘師資

國民黨立委陳永康則詢問，1.25兆的國防預算中，國防自主比例多少應說明清楚，教育經費也沒有顯著增加，但國軍要接收美軍先進裝備，可陸海空相關的教材沒有更新，需要儘速調整。他說，台大、政大與陽交大都有榮譽講座教授的彈性，國防大學應該放寬特聘教官的招聘，以強化相關訓練，不是用現階軍職人員擔任教職。

