快訊

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

1199元起！台灣虎航2026夏季航班第2波 明天上午10時開賣

潛艦測試太倉促 立委：新武器應搭配訓練

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委徐巧芯質疑，海鯤號沒有錨機為何能進行海測？海軍表示有替代方案。（直播截圖）
國民黨立委徐巧芯質疑，海鯤號沒有錨機為何能進行海測？海軍表示有替代方案。（直播截圖）

海鯤號沒有錨機就可以輕易海測？」藍委徐巧芯1日質詢時不滿質疑，沒有錨機恐讓海鯤號海測有安全疑慮。但海軍參謀長邱俊榮回應說，海測時有替代方案，且部隊有在旁邊戒備；藍委陳永康則提醒國防部長顧立雄，國軍使用美國先進武器，但教育經費並沒有增加，且沒有搭配特聘教官，應儘速補足。

海鯤號海測無錨機

立法院外交及國防委員會1日邀國防部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」。國民黨立委徐巧芯首先表示，藍白已經三讀通過《軍人待遇條例》，增加志願役加給與設定評估時限，但行政院卻認為違憲，將其丟包到憲法法庭，可是在釋憲出來前應該先編列預算。

徐巧芯話鋒一轉，詢問近日有媒體報導，海鯤號在錨機損壞的狀況下仍進行海測，雖然台船說沒有安全疑慮，且周圍有兵力戒護等，但若真的那麼安全，就不會有媒體爆料。她質疑，為何不等到錨機修好再測試？對此，海軍參謀長邱俊榮回應說，在潛行時大多不會用錨機，而是狹窄水域的多元備援手段。

本月中裝回船上

「你是指海鯤號不裝錨機無所謂嗎？」徐巧芯不滿指出，測試的安全很重要，且錨機也會對潛艦的重心、配重會有影響，怎可如此草率地進行測試？邱俊榮表示，錨機是重要的裝備，但也有替代方案，包括主電力舵機等。徐巧芯批評說，之前測試是沒有潛望鏡，如今沒有錨機，丟三落四的狀況不免讓國人容易有疑慮。

顧立雄則回應說，原本進度是11月要完成所有海測，現在已經做不到，所以沒有強行出海、也沒有政治性考量的問題。另外，不管在國外技術協助或國內相關海軍專業，船錨在一般潛航並沒有使用，但我方有設計多種備援手段，不管是在浮航或潛航，多種備援手段都會確保相關安全。邱俊榮也說，錨機會在本月中完成調校後裝回船上。

國軍增加特聘師資

國民黨立委陳永康則詢問，1.25兆的國防預算中，國防自主比例多少應說明清楚，教育經費也沒有顯著增加，但國軍要接收美軍先進裝備，可陸海空相關的教材沒有更新，需要儘速調整。他說，台大、政大與陽交大都有榮譽講座教授的彈性，國防大學應該放寬特聘教官的招聘，以強化相關訓練，不是用現階軍職人員擔任教職。

【更多精采內容，詳見

海鯤號 國防部 徐巧芯

延伸閱讀

台灣之盾首波鎖定增購愛3 顧立雄：有助防空都是籌獲潛在項目

海鯤艦遭爆無錨機海測 顧立雄：沒有政治性考量問題

海鯤艦無錨機海測惹議 顧立雄：沒有強行出海與政治性考量的問題

海軍司令唐華轉調國防大學校長 顧立雄否認因海鯤號跳票「拔官」

相關新聞

潛艦測試太倉促 立委：新武器應搭配訓練

「海鯤號沒有錨機就可以輕易海測？」藍委徐巧芯1日質詢時不滿質疑，沒有錨機恐讓海鯤號海測有安全疑慮。但海軍參謀長邱俊榮回應說，海測時有替代方案，且部隊有在旁邊戒備；藍委陳永康則提醒國防部長顧立雄，國軍使用美國先進武器，但教育經費並沒有增加，且沒有搭配特聘教官，應儘速補足。

海鯤艦遭爆無錨機海測 顧立雄：沒有政治性考量問題

立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄及所屬各單位代表列席進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」專案報告，並備...

海鯤艦無錨機海測惹議 顧立雄：沒有強行出海與政治性考量的問題

海鯤號潛艦日前連續兩天出海，有爆料指，該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。海軍參謀長邱俊榮中將表示，海...

海軍司令唐華轉調國防大學校長 顧立雄否認因海鯤號跳票「拔官」

國防部27日宣布，海軍司令唐華將調任國防大學校長，遺缺由參謀本部副總長蔣正國調任。國防部長顧立雄今（1）日受訪時表示，唐...

警察分局長取締圓山飯店違建 蔣中正關說且下令拔官

1959年圓山飯店因違建被拆，仗恃與士林官邸的特殊關係向蔣中正關說，逼迫執法警察局長被免職，這件事紙包不住火，9月24日鬧到報紙版面上，但是蔣中正仍然試圖掩蓋這件爭議。 資深記者高凌雲從黃杰日記記載，蔣中正總統關說違建拆除的秘聞，看當年圓山飯店，是如何行事。

美商IBCS整合美製國造防空飛彈指管 中科院：配合國軍需求技術評估中

有美商針對我國所提「台灣之盾」重層防衛體系，提出其中以美製愛國者架接整合國造天弓防空飛彈的技術。中科院表示，目前正配合國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。