海鯤艦遭爆無錨機海測 顧立雄：沒有政治性考量問題

立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄及所屬各單位代表列席進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」專案報告，並備質詢。針對海鯤號潛艦日前連續兩天出海，遭爆料該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。徐巧芯質詢時關切海鯤號在沒有錨機下出海測試的考量及動機，國防部長顧立雄則強調，原本進度是11月要完成所有海測，現在已經做不到，所以沒有強行出海、也沒有政治性考量的問題。海軍參謀長邱俊榮中將則表示，海鯤號錨機可於本月中完成調校裝回船上。

顧立雄回應，就專家的意見顯示，不管在國外技協或國內相關海軍專業，船錨在一般潛航並沒有使用，但我方有設計多種備援手段，不管是在浮航或潛航，多種備援手段都會確保相關安全，「安全還是列為我們首要考量」。 針對海鯤號潛艦日前連續兩天出海，遭爆料該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。國防部長顧立雄（左）則強調，原本進度是11月要完成所有海測，現在已經做不到，所以沒有強行出海、也沒有政治性考量的問題。海軍參謀長邱俊榮（右）中將則表示，海鯤號錨機可於本月中完成調校裝回船上。記者胡經周／攝影