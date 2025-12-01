快訊

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄（左）及所屬各單位代表列席進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」專案報告，並備質詢。記者胡經周／攝影
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄（左）及所屬各單位代表列席進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」專案報告，並備質詢。記者胡經周／攝影

立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄及所屬各單位代表列席進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」專案報告，並備質詢。針對海鯤號潛艦日前連續兩天出海，遭爆料該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。徐巧芯質詢時關切海鯤號在沒有錨機下出海測試的考量及動機，國防部長顧立雄則強調，原本進度是11月要完成所有海測，現在已經做不到，所以沒有強行出海、也沒有政治性考量的問題。海軍參謀長邱俊榮中將則表示，海鯤號錨機可於本月中完成調校裝回船上。

顧立雄回應，就專家的意見顯示，不管在國外技協或國內相關海軍專業，船錨在一般潛航並沒有使用，但我方有設計多種備援手段，不管是在浮航或潛航，多種備援手段都會確保相關安全，「安全還是列為我們首要考量」。

針對海鯤號潛艦日前連續兩天出海，遭爆料該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。國防部長顧立雄（左）則強調，原本進度是11月要完成所有海測，現在已經做不到，所以沒有強行出海、也沒有政治性考量的問題。海軍參謀長邱俊榮（右）中將則表示，海鯤號錨機可於本月中完成調校裝回船上。記者胡經周／攝影
針對海鯤號潛艦日前連續兩天出海，遭爆料該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。國防部長顧立雄（左）則強調，原本進度是11月要完成所有海測，現在已經做不到，所以沒有強行出海、也沒有政治性考量的問題。海軍參謀長邱俊榮（右）中將則表示，海鯤號錨機可於本月中完成調校裝回船上。記者胡經周／攝影

相關新聞

海鯤艦遭爆無錨機海測 顧立雄：沒有政治性考量問題

立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄及所屬各單位代表列席進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」專案報告，並備...

海鯤艦無錨機海測惹議 顧立雄：沒有強行出海與政治性考量的問題

海鯤號潛艦日前連續兩天出海，有爆料指，該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。海軍參謀長邱俊榮中將表示，海...

海軍司令唐華轉調國防大學校長 顧立雄否認因海鯤號跳票「拔官」

國防部27日宣布，海軍司令唐華將調任國防大學校長，遺缺由參謀本部副總長蔣正國調任。國防部長顧立雄今（1）日受訪時表示，唐...

警察分局長取締圓山飯店違建 蔣中正關說且下令拔官

1959年圓山飯店因違建被拆，仗恃與士林官邸的特殊關係向蔣中正關說，逼迫執法警察局長被免職，這件事紙包不住火，9月24日鬧到報紙版面上，但是蔣中正仍然試圖掩蓋這件爭議。 資深記者高凌雲從黃杰日記記載，蔣中正總統關說違建拆除的秘聞，看當年圓山飯店，是如何行事。

美商IBCS整合美製國造防空飛彈指管 中科院：配合國軍需求技術評估中

有美商針對我國所提「台灣之盾」重層防衛體系，提出其中以美製愛國者架接整合國造天弓防空飛彈的技術。中科院表示，目前正配合國...

傳海鯤號後續艦使用英製柴油機 專家：牽一髮而動全身

國造潛艦原型艦海鯤號後續艦，傳將採用英國勞斯萊斯公司專供潛艦使用檔次的柴油機。台海安全研析中心主任梅復興今天表示，若消息...

