海鯤艦無錨機海測惹議 顧立雄：沒有強行出海與政治性考量的問題

海鯤號潛艦日前連續兩天出海，有爆料指，該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。海軍參謀長邱俊榮中將表示，海鯤號錨機可於本月中完成調校裝回船上。國民黨立委徐巧芯質疑海鯤號在無錨機、有安全疑慮下出海，是為了掩飾跳票，硬要在11月出海。國防部長顧立雄則強調，原本進度是11月要完成所有海測，現在已經做不到，所以沒有強行出海、也沒有政治性考量的問題。

立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄及所屬各單位代表列席進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」專案報告，並備質詢。徐巧芯質詢時關切海鯤號在沒有錨機下出海測試的考量及動機。

徐巧芯問，海鯤號是否在海測之前就知道錨機故障？邱俊榮回答，原廠發現有些元件要必要更換。徐巧芯追問，那為何不等它調教完，再出海測試呢？邱俊榮說，潛艦在潛航時不會用到錨，只是在狹窄水域時的備便手段。徐巧芯又追問，這意思是說海鯤艦上即使沒有錨機也沒關係？邱俊榮說，主要系統、備用系統是正常的，當天高雄港區也有嚴密安排。徐巧芯說，台船說海鯤號是軍艦，所以不適用船舶法的「船舶必須有錨」規定，但這不該成為理由，軍艦應該比民間船舶有更嚴的標準。否則難道未來海鯤艦完成後，即使錨機壞了也可以開出去？

徐巧芯說，當天出海測試時少了錨機與錨具，對重量、重心浮心、配重等方面有無影響？邱俊榮說，影響很低，船上配重會稍做調整。徐巧芯說，但從媒體會收到爆料，代表當天隨艦出海的人當中，有些人覺得自己生命安全不被當一回事。海鯤艦的測試應該高標準高規格，國防部對台船說法未必要埋單，更不是幫忙洗地。

顧立雄開口解釋，每次測試都會進行安全評估，認定安全才會安排出航；船錨在浮航時不會使用，因此認為錨具在這次測試中不是必要條件；未來回裝之後，會在浮航測試進行下錨、回收的動作。

徐巧芯問，預估何時將錨裝回？邱俊榮說，預計12月中之後。她質疑，這很明顯是為了不跳票，所以硬要在11月出去。顧立雄反駁，其實原訂的「完成全部海測」已經做不到了，所以會充分注意安全，絕對沒有在趕，也沒有政治性考量。