顧立雄：軍購項目已與美方初步完成協調 循程序公開

中央社／ 台北1日電

行政院會通過匡列新台幣1.25兆元的國防特別條例，針對確切軍購品項，國防部顧立雄今天在立法院受訪表示，相關項目均與美方完成初步協調，但針對細節、案項等，國防部在美方尚未知會美國國會前不會公開說明。

立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄專案報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。

國防部已完成2026年至2033年1兆2500億元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，行政院會11月27日通過並函送立法院審議。

顧立雄會前接受媒體訪問，針對確切軍購品項、內容。顧立雄回應，相關項目均與美方完成初步協調，但細節在美方尚未知會美國國會之前，國防部不會公開說明。

顧立雄指出，需求是針對敵情威脅、科技趨勢擬定所需軍購、委製或商購，而「台灣之盾」的概念就是提升防空系統能力，藉有效透過人工智慧（AI）輔助整合感知系統提高攔截率，增加重層攔截是整體防空目標。

顧立雄強調，凡事有助於整體防空能力、指揮管制決策系統，都是未來籌購的潛在項目。

國防部 顧立雄 美方

相關新聞

海鯤艦無錨機海測惹議 顧立雄：沒有強行出海與政治性考量的問題

海鯤號潛艦日前連續兩天出海，有爆料指，該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。海軍參謀長邱俊榮中將表示，海...

海軍司令唐華轉調國防大學校長 顧立雄否認因海鯤號跳票「拔官」

國防部27日宣布，海軍司令唐華將調任國防大學校長，遺缺由參謀本部副總長蔣正國調任。國防部長顧立雄今（1）日受訪時表示，唐...

警察分局長取締圓山飯店違建 蔣中正關說且下令拔官

1959年圓山飯店因違建被拆，仗恃與士林官邸的特殊關係向蔣中正關說，逼迫執法警察局長被免職，這件事紙包不住火，9月24日鬧到報紙版面上，但是蔣中正仍然試圖掩蓋這件爭議。 資深記者高凌雲從黃杰日記記載，蔣中正總統關說違建拆除的秘聞，看當年圓山飯店，是如何行事。

美商IBCS整合美製國造防空飛彈指管 中科院：配合國軍需求技術評估中

有美商針對我國所提「台灣之盾」重層防衛體系，提出其中以美製愛國者架接整合國造天弓防空飛彈的技術。中科院表示，目前正配合國...

傳海鯤號後續艦使用英製柴油機 專家：牽一髮而動全身

國造潛艦原型艦海鯤號後續艦，傳將採用英國勞斯萊斯公司專供潛艦使用檔次的柴油機。台海安全研析中心主任梅復興今天表示，若消息...

國造潛艦海鯤艦 5次海測都無錨 海軍：無安全顧慮

國造潛艦海鯤艦日前完成第五次海上測試，台船表示將依計畫展開潛航測試。不過傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，...

