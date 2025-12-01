快訊

海軍司令唐華轉調國防大學校長 顧立雄否認因海鯤號跳票「拔官」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
2023年9月28日國造潛艦原型艦舉行命名暨下水典禮，由蔡英文總統進行擲瓶禮，台船董事長鄭文隆（右）與海軍司令唐華（左）致贈紀念品，如今三人都已經離開原職。圖／聯合報系資料照片
2023年9月28日國造潛艦原型艦舉行命名暨下水典禮，由蔡英文總統進行擲瓶禮，台船董事長鄭文隆（右）與海軍司令唐華（左）致贈紀念品，如今三人都已經離開原職。圖／聯合報系資料照片

國防部27日宣布，海軍司令唐華將調任國防大學校長，遺缺由參謀本部副總長蔣正國調任。國防部長顧立雄今（1）日受訪時表示，唐華絕對不是因為國造防禦潛艦（IDS）原型艦海鯤號的進度跳票而被「拔官」。

顧立雄說，唐華就是轉任國防大學校長，並沒有「被拔掉」說法，所有人事異動都是總統身為三軍統帥所做的決定，他也和賴清德進行討論。唐華調任國防大學校長，也是要借用唐的專業才幹，繼續在完成國防改革教育的任務，整個作戰需求還是針對敵情威脅。

談到未來的1.25兆軍購特別預算，項目是否為媒體所報導，增購一營愛國者飛彈、強化現役九個連愛國者，以及各類防空武器的情資整和平台？顧立雄並未直接證實與否認，只表示國防部在擬定所需的軍購、委製或商購項目時，主要依據是未來的作戰需求以及科技發展的趨勢，一切都是基於專業評估和未來戰場環境的考量，例如「台灣之盾」，國軍一直以來都持續在提升整體防空系統的能力，目標是要進一步建構更高效能的防空體系，具體作為包括：增加重層攔截網，透過AI的輔助有效整合相關的感知系統，藉此全面提高攔截力。有助於達成整體防空目標的能力，特別是相關的指管決策系統，只要能滿足國防部要求的各項事宜，都將是國軍未來籌購的潛在項目，以確保防空力量的完整性與先進性。

對於國軍官兵加給問題，立委羅美玲問，現行戰鬥部隊加給的發放範圍能否擴大？目前一些基層官兵反映不公平的情況如何解決？顧立雄說，國防部將綜合評估，希望檢視整個勤務加給、戰鬥部隊定義，做一整體規劃，確保戰鬥加給制度能更公平反映第一線官兵的實際付出與任務壓力。

國防部 唐華 顧立雄

