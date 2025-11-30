美商IBCS整合美製國造防空飛彈指管 中科院：配合國軍需求技術評估中

有美商針對我國所提「台灣之盾」重層防衛體系，提出其中以美製愛國者架接整合國造天弓防空飛彈的技術。中科院表示，目前正配合國軍需求，進行技術分析評估；基於保密協議，無法詳述相關細節。

國防部將提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026-2033年，賴總統也提出打造「台灣之盾」之議。國防部特别公開說明，此次編列的特別預算，具備「建構重層防衛體系，打造台灣之盾」、「引進高科技與AI，加速擊殺鏈」等項目。

本報調查，「台灣之盾」旨在整合國軍美製、國造各形低、中、高空防空飛彈及雷達，形成空中來犯敵的「擊殺鏈」。目前有美商諾格公司提出的整合戰鬥指揮系統IBCS案與Anduril公司提出開放式AI指管平台NGC2的「Lattice OS」案與中科院接觸。據指出，上開兩方案都宣稱能透過網路整合的方式，將國造防空飛彈、雷達與美製裝備整合在同一擊殺鏈中，即形成「台灣之盾」。技術面上是否樂觀？

對此，中科院表示，引進Anduril公司Lattice開放式平台，是著眼其AI模組，能結合敵情進行機械學習，為未來AI代理人（AI Agent）導入進行驗測。至於NGC2 目前美商仍在發展驗證，中科院將持續關注。另中科院與美商諾格公司在今年航太展簽屬合作備忘錄，期未來能藉IBCS介接，整合美製及國產飛彈防禦系統，目前正配合國軍需求，進行技術分析評估。但基於保密協議，無法詳述相關細節。

先前外界傳稱軍高層已拍板已將Anduril研發的開放式AI指管平台Lattice OS，以最快速度建案納入下一代整合防空指管系統考量，空軍司令部表示，有關「Lattice OS」建案報導內容純屬臆測，空軍司令部不予評論。