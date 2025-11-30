傳海鯤號後續艦使用英製柴油機 專家：牽一髮而動全身

國造潛艦原型艦海鯤號後續艦，傳將採用英國勞斯萊斯公司專供潛艦使用檔次的柴油機。台海安全研析中心主任梅復興今天表示，若消息屬實，將「牽一髮而動全身」，後續艦恐怕就會需要重新設計潛艦的機艙與其他相關艙段。

梅復興表示，外傳海鯤級艦將使用德國MTU授權英國勞斯萊斯公司生產的 4000 Series U83柴油機，因此之前傳聞所言IDS原型艦採用6台商用柴油機以提供發電動力的說法，可能是無稽之談。

梅復興表示，姑且不論所謂台灣是否已獲得 MTU 4000 Series U83 柴油機的消息是否屬實。數年前在建造海鯤號原型艦時，的確因為買不到MTU這種可供潛艦用檔次的柴油機，而且再加上種種其他原因，所以最後才會選擇北歐某廠製造的商用柴油機。因為這種機型因輸出功率低於一定水準，不受出口管制限制。當然，也正因如此，所以才必須採用6台柴油發電機並聯的獨門配置構型，才能滿足IDS原始設計的功率、充電量與充電速度等需求。

他說，至於台灣獲得歐洲國家某種型號的MTU系列柴油機輸出許可，是最近一兩年的事，與「海鯤號」無關。事實上，即便所謂我國獲得4000 Series U83 柴油機的消息屬實，那也是供潛艦國造案後續艦考慮的選項，目前尚未簽約執行。

他說，事實上，據聞海軍高層對要在後續艦上更換柴油發電機似乎有所保留。主要考慮點在於，無論哪種氣缸數量型 的4000 Series U83 發電機，雖然可提供數倍於原先商用機型的輸出功率，甚至只需一台即可滿足全部功率需求。問題是，其體積與尺寸也都會放大非常多，以致使原配置6台柴油機的機艙空間只能容納一台機組，而且還須考慮維修出入空間需要，這樣一來，就無法配置備援機組了。這不僅不利於輪流開機以降低損耗或便於保修、多機組合充電等戰術彈性，只有單一機組對於潛艦來說更是很危險的設計限制。

梅復興說，如果要容納多於一套的大型柴油機組，那就會需要重新設計潛艦的機艙與其他相關艙段，甚至還可能會牽一髮而動全身，引發更廣泛的設計與工程變動。如果執行，這些更動不僅因為一次性的工程與驗證成本而非顯著增加後續艦的造價，而且還會需要相當的時間，從而衝擊專案期程，並增加執行風險。

他表示，此案最後會如何選擇，目前似仍待定奪。至於最近海軍高層人事的異動會否對此案的走向產生影響，也還有待持續觀察。