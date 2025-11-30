驗證攤岸作戰能量 台東太麻里出海口12月火砲射擊

根據射擊通報顯示，國軍12月2日至4日、9日至11日，將在台東太麻里溪出海口執行地面武器射擊訓練，相關裝備包括戰車、機槍、迫砲等；另外，中科院同月也將在九鵬基地實施火砲試射及UAS偵照任務。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線、周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

根據漁業署射擊通報的公開資訊顯示，國軍12月2日、3日、4日、9日、10日、11日上午6時至上午8時，將台東太麻里溪出海口執行地面武器射擊訓練，最大彈道高度1萬8000呎、最小危險半徑6浬。

射擊通報指出，射擊期間國軍將派遣聯絡官分別進駐高雄、豐年、志航、東堤、三和等塔台及安檢所、海洋驛站；另外，這次射擊為曲射武器，時間點及彈道高度均不影響飛航及起降。

軍方人士指出，這次操演裝備包括戰車、機槍、迫砲等，使官兵熟悉守備區域及戰場環境，並驗證灘岸作戰能量。

另外，根據另一份射擊通報顯示，國家中山科學研究院12月10日至12日、16日至19日共7天，將在九鵬基地實施「火砲試射與UAS（無人系統）偵照」，射擊海域分別位於九鵬基地沿岸，最大彈道高度約2萬5000呎，另一處則向東延伸至綠島、蘭嶼以東海域，最大彈道高度2萬7000呎。