快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

驗證攤岸作戰能量 台東太麻里出海口12月火砲射擊

中央社／ 台北30日電

根據射擊通報顯示，國軍12月2日至4日、9日至11日，將在台東太麻里溪出海口執行地面武器射擊訓練，相關裝備包括戰車、機槍、迫砲等；另外，中科院同月也將在九鵬基地實施火砲試射及UAS偵照任務。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線、周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

根據漁業署射擊通報的公開資訊顯示，國軍12月2日、3日、4日、9日、10日、11日上午6時至上午8時，將台東太麻里溪出海口執行地面武器射擊訓練，最大彈道高度1萬8000呎、最小危險半徑6浬。

射擊通報指出，射擊期間國軍將派遣聯絡官分別進駐高雄、豐年、志航、東堤、三和等塔台及安檢所、海洋驛站；另外，這次射擊為曲射武器，時間點及彈道高度均不影響飛航及起降。

軍方人士指出，這次操演裝備包括戰車、機槍、迫砲等，使官兵熟悉守備區域及戰場環境，並驗證灘岸作戰能量。

另外，根據另一份射擊通報顯示，國家中山科學研究院12月10日至12日、16日至19日共7天，將在九鵬基地實施「火砲試射與UAS（無人系統）偵照」，射擊海域分別位於九鵬基地沿岸，最大彈道高度約2萬5000呎，另一處則向東延伸至綠島、蘭嶼以東海域，最大彈道高度2萬7000呎。

國軍 戰車 台東

延伸閱讀

中職／李珠珢和河智媛夢幻合體！ 網嗨喊：我全都要

影／海鯤號交船前夕出海測試 軍事專家分析為潛航測試做準備

射擊／奧運銅牌李孟遠遭禁賽5個月 將在2026年1月解禁

31年後再現火砲實彈射擊！台東「王牌部隊」太麻里溪海岸12月登場

相關新聞

首爾航太展／韓自製戰機KF-21驚艷 科目流暢非吳下阿蒙

今年「首爾航太展（2025 Seoul ADEX）」重中之重，莫過於這架「韓民族的驕傲」KF-21「獵鷹」自製戰機。韓國已訂出其國產自製發動機15年研發期程，並展示相關產品。我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，我連續三年見證KF-21單機性能展示，科目銜接流暢、轉彎半徑極小，可見試飛員對飛行包絡線，也就是在各種參數定義之下，飛機可以安全飛行的「範圍」瞭若指掌，表演已具主流水準。 請跟著我的鏡頭及文字，觀察全球武器供應鏈洗牌的現象。

國造潛艦海鯤艦 5次海測都無錨 海軍：無安全顧慮

國造潛艦海鯤艦日前完成第五次海上測試，台船表示將依計畫展開潛航測試。不過傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，...

海鯤號沒船錨卻敢出海？ 台船緊急澄清：不影響海測

國造海鯤號潛艦接連2天出海測試，卻被爆出「沒有船錨」卻仍出海，可能危及潛艦官兵生命安全，對此負責造艦的台船公司晚間緊急澄...

海鯤艦海測沒船錨？台船認了：原廠調校中 日後將裝回

國造潛艦海鯤艦昨天完成第五次浮航測試，台船表示後續將依計畫實施潛航測試。但傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試...

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

國造潛艦海鯤艦昨日完成第5次海上測試，台船表示經過連續2天測試，評估符合預期目標，後續將依計畫展潛航測試。不過今天傳出海...

國防部向立院報告：無人機、反情報部隊擬增加給 未提軍人3萬加薪案

立法院朝野為軍人加薪至3萬元未編入總預算，再次陷入僵局，國防部下周將赴立院報告軍人薪資調整規劃，不過仍未提到3萬元加薪方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。