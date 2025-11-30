快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

開發無人機反制方式 雷虎：大疆為業界長期研究對象

中央社／ 台北30日電

國防部未來採購無人機將須具備「接管」系統成為話題，本土無人機廠商雷虎科技表示，已與先進無人機國家技術合作，研究無人機反制方式，而中國大疆創新（DJI）為全球主要的商用無人機製造商，其技術特性長期受到業界深入研究。

為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，總統賴清德11月26日宣布，預計未來8年，共投入新台幣1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

國防部長顧立雄指出，面對中共威脅，將在2026至2033年間藉此預算強化關鍵戰力，並聚焦空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠程精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益共7大目標。

其中，「空中重層攔截網」（防空、反彈道飛彈）為打造多層次、整合式防空系統，提升攔截率，並協同現有愛國者飛彈系統，提高攔截空層與擴大防護區域，並可攔截遠程變軌飛彈；而「強化作戰韌性」（監偵無人機、攻擊無人機及艇、機動阻絕器材）則藉由無人機遠距監偵提早預警，並透過無人載具即偵即打，縮短作戰反應時間，並快速布設強韌阻絕、節約人力，有效阻敵。

無人機業者雷虎科技表示，反制無人機系統（C-UAS）的範疇，不僅包含對無人機的阻斷、干擾與控制權接管，也涵蓋偵測。雷虎與先進無人機國家技術合作，採用的主要無人機反制方式，包括無人機自動起飛執行攔截任務；並與國際先進AI防禦系統公司，將AI辨識與追蹤技術整合至機槍平台，可偵測入侵無人機自動啟動防衛模式，將其擊落。

雷虎指出，在研發反反制無人機技術（C-C-UAS）方面，包含降低被偵測、減少干擾影響、提升抗擊落能力等，使無人機能更加安全及拉高戰場存活率；如光纖無人機抗干擾技術，透過光纖通訊鏈結，有效避免通訊干擾與截訊，提升任務穩定性與抗敵干擾能力。

根據研調機構數據顯示，目前大疆在全球消費型無人機市場，取得超過7成的市場占有率；美國國防部2022年將大疆列入「中國軍事企業」清單，認定大疆為軍民融合企業，支持中國人民解放軍的現代化目標。

雷虎指出，面對大疆在全球無人機市場的優勢，各台灣無人機廠商及雷虎科技團隊皆在研究大疆無人機，並尋求如何優化精進自己的無人機技術。

針對大疆在消費型無人機市場的寡占，雷虎指出，基於過去多年在無線電遙控模型的基礎，一開始雷虎也有做俗稱空拍機的消費型無人機；但因競爭不過大疆的成本優勢，加上俄烏戰爭讓無人機嶄露頭角，成為以小搏大「不對稱作戰」應用的實戰場域，雷虎現階段就是在政府政策支持下，主攻軍工市場，轉型到研發中大型無人機。

雷虎強調，除了強力參加國軍及美國軍用無人機市場及標案，並取得美國Blue UAS無人機認證；此外，雷虎無人機長期投入商用與公共安全無人機市場應用，並嚴格執行符合政府去除紅色供應鏈政策，產品涵蓋巡檢、物流、建設、消防、警政、救災等多元場景。

雷虎指出，上述領域的高度需求，顯示出公共安全、基礎建設巡檢與產業應用市場具備極大的成長潛力，也已成為全球無人機產業的重要發展趨勢之一。

無人機 市場 彈道飛彈

延伸閱讀

9天內第3度 摩爾多瓦再控俄無人機侵入領空

金正恩攜女出席北韓空軍80周年 強調空力嚇阻核戰

俄羅斯無人機、飛彈攻擊基輔多個地區 6人受傷

香港惡火為何不派直升機、無人機、百米雲梯車滅火？港警稱通通不能用

相關新聞

首爾航太展／韓自製戰機KF-21驚艷 科目流暢非吳下阿蒙

今年「首爾航太展（2025 Seoul ADEX）」重中之重，莫過於這架「韓民族的驕傲」KF-21「獵鷹」自製戰機。韓國已訂出其國產自製發動機15年研發期程，並展示相關產品。我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，我連續三年見證KF-21單機性能展示，科目銜接流暢、轉彎半徑極小，可見試飛員對飛行包絡線，也就是在各種參數定義之下，飛機可以安全飛行的「範圍」瞭若指掌，表演已具主流水準。 請跟著我的鏡頭及文字，觀察全球武器供應鏈洗牌的現象。

國造潛艦海鯤艦 5次海測都無錨 海軍：無安全顧慮

國造潛艦海鯤艦日前完成第五次海上測試，台船表示將依計畫展開潛航測試。不過傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，...

海鯤號沒船錨卻敢出海？ 台船緊急澄清：不影響海測

國造海鯤號潛艦接連2天出海測試，卻被爆出「沒有船錨」卻仍出海，可能危及潛艦官兵生命安全，對此負責造艦的台船公司晚間緊急澄...

海鯤艦海測沒船錨？台船認了：原廠調校中 日後將裝回

國造潛艦海鯤艦昨天完成第五次浮航測試，台船表示後續將依計畫實施潛航測試。但傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試...

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

國造潛艦海鯤艦昨日完成第5次海上測試，台船表示經過連續2天測試，評估符合預期目標，後續將依計畫展潛航測試。不過今天傳出海...

國防部向立院報告：無人機、反情報部隊擬增加給 未提軍人3萬加薪案

立法院朝野為軍人加薪至3萬元未編入總預算，再次陷入僵局，國防部下周將赴立院報告軍人薪資調整規劃，不過仍未提到3萬元加薪方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。