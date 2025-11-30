開發無人機反制方式 雷虎：大疆為業界長期研究對象

國防部未來採購無人機將須具備「接管」系統成為話題，本土無人機廠商雷虎科技表示，已與先進無人機國家技術合作，研究無人機反制方式，而中國大疆創新（DJI）為全球主要的商用無人機製造商，其技術特性長期受到業界深入研究。

為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，總統賴清德11月26日宣布，預計未來8年，共投入新台幣1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

國防部長顧立雄指出，面對中共威脅，將在2026至2033年間藉此預算強化關鍵戰力，並聚焦空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠程精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益共7大目標。

其中，「空中重層攔截網」（防空、反彈道飛彈）為打造多層次、整合式防空系統，提升攔截率，並協同現有愛國者飛彈系統，提高攔截空層與擴大防護區域，並可攔截遠程變軌飛彈；而「強化作戰韌性」（監偵無人機、攻擊無人機及艇、機動阻絕器材）則藉由無人機遠距監偵提早預警，並透過無人載具即偵即打，縮短作戰反應時間，並快速布設強韌阻絕、節約人力，有效阻敵。

無人機業者雷虎科技表示，反制無人機系統（C-UAS）的範疇，不僅包含對無人機的阻斷、干擾與控制權接管，也涵蓋偵測。雷虎與先進無人機國家技術合作，採用的主要無人機反制方式，包括無人機自動起飛執行攔截任務；並與國際先進AI防禦系統公司，將AI辨識與追蹤技術整合至機槍平台，可偵測入侵無人機自動啟動防衛模式，將其擊落。

雷虎指出，在研發反反制無人機技術（C-C-UAS）方面，包含降低被偵測、減少干擾影響、提升抗擊落能力等，使無人機能更加安全及拉高戰場存活率；如光纖無人機抗干擾技術，透過光纖通訊鏈結，有效避免通訊干擾與截訊，提升任務穩定性與抗敵干擾能力。

根據研調機構數據顯示，目前大疆在全球消費型無人機市場，取得超過7成的市場占有率；美國國防部2022年將大疆列入「中國軍事企業」清單，認定大疆為軍民融合企業，支持中國人民解放軍的現代化目標。

雷虎指出，面對大疆在全球無人機市場的優勢，各台灣無人機廠商及雷虎科技團隊皆在研究大疆無人機，並尋求如何優化精進自己的無人機技術。

針對大疆在消費型無人機市場的寡占，雷虎指出，基於過去多年在無線電遙控模型的基礎，一開始雷虎也有做俗稱空拍機的消費型無人機；但因競爭不過大疆的成本優勢，加上俄烏戰爭讓無人機嶄露頭角，成為以小搏大「不對稱作戰」應用的實戰場域，雷虎現階段就是在政府政策支持下，主攻軍工市場，轉型到研發中大型無人機。

雷虎強調，除了強力參加國軍及美國軍用無人機市場及標案，並取得美國Blue UAS無人機認證；此外，雷虎無人機長期投入商用與公共安全無人機市場應用，並嚴格執行符合政府去除紅色供應鏈政策，產品涵蓋巡檢、物流、建設、消防、警政、救災等多元場景。

雷虎指出，上述領域的高度需求，顯示出公共安全、基礎建設巡檢與產業應用市場具備極大的成長潛力，也已成為全球無人機產業的重要發展趨勢之一。