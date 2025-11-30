聽新聞
0:00 / 0:00

國造潛艦海鯤艦 5次海測都無錨 海軍：無安全顧慮

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
海鯤艦28日完成第五次浮航測試，不過傳出因錨機故障，前5次出海都沒有攜帶船錨，遭質疑不但違法且置全船於危險中。圖／台船公司提供
海鯤艦28日完成第五次浮航測試，不過傳出因錨機故障，前5次出海都沒有攜帶船錨，遭質疑不但違法且置全船於危險中。圖／台船公司提供

國造潛艦海鯤艦日前完成第五次海上測試，台船表示將依計畫展開潛航測試。不過傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，更因錨機故障，前五次出海都沒有船錨，不但違法且置全船於危險中。台船承認海鯤艦錨機正由原廠調校中，日後將回裝。台船強調，歷次海上測試均經各方完整逐項評估，無安全顧慮。

海鯤艦七月完成第三次浮航測試後，隨即進塢及泊港檢修調校超過四個月，廿七、廿八日連續兩天出海進行海測。

鏡報報導，海鯤艦錨機系統在乾塢進行岸測時發生故障，因此五次海測艦上都沒有錨，海軍明知此事卻要求台船「沒有錨也要出港海測」，違反「船舶法」等相關法規。此外水密門也沒有完成全艦系統整合測試，無法確保在極端壓力環境下，每個艙室都能保持水密隔離。

海軍司令部表示，歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測期程，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

台船公司回應，錨機為多重備援選項之一，海鯤艦錨機正由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。台船並表示，「船舶法」第四條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用。台船指出，全艦水密門現況測試均正常，相關報導並不屬實；「造艦工程」也並非媒體所謂「政治性海測」。

潛艦國造 海鯤 海軍

延伸閱讀

海鯤艦海測沒船錨？台船認了：原廠調校中 日後將裝回

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

台船「海鯤軍艦」 完成第五次浮航測試

海軍上士私刻長官印章 造假上百份艦艇維修文件遭送辦

相關新聞

國造潛艦海鯤艦 5次海測都無錨 海軍：無安全顧慮

國造潛艦海鯤艦日前完成第五次海上測試，台船表示將依計畫展開潛航測試。不過傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，...

海鯤號沒船錨卻敢出海？ 台船緊急澄清：不影響海測

國造海鯤號潛艦接連2天出海測試，卻被爆出「沒有船錨」卻仍出海，可能危及潛艦官兵生命安全，對此負責造艦的台船公司晚間緊急澄...

海鯤艦海測沒船錨？台船認了：原廠調校中 日後將裝回

國造潛艦海鯤艦昨天完成第五次浮航測試，台船表示後續將依計畫實施潛航測試。但傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試...

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

國造潛艦海鯤艦昨日完成第5次海上測試，台船表示經過連續2天測試，評估符合預期目標，後續將依計畫展潛航測試。不過今天傳出海...

國防部向立院報告：無人機、反情報部隊擬增加給 未提軍人3萬加薪案

立法院朝野為軍人加薪至3萬元未編入總預算，再次陷入僵局，國防部下周將赴立院報告軍人薪資調整規劃，不過仍未提到3萬元加薪方...

除了戰備警巡還有「遠海長航」！ 12共機越中線進入西太平洋　

共軍昨日對台發動聯合戰備警巡，今天再出動大批軍機跨越台海中線，進入我南部及東南空域，進行「遠海長航」訓練。國防部強調，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。