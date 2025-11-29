海鯤號沒船錨卻敢出海？ 台船緊急澄清：不影響海測

國造海鯤號潛艦接連2天出海測試，卻被爆出「沒有船錨」卻仍出海，可能危及潛艦官兵生命安全，對此負責造艦的台船公司晚間緊急澄清，強調「錨機刻由原廠調校中，日後將回裝」於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

台灣國際造船公司聲明指出，人員安全為船艦測試的首要考量，海鯤軍艦歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

台船指出，錨機為多重備援選項之一，海鯤軍艦錨機刻由原廠調校中，日後將回裝，現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

台船強調，海鯤軍艦全艦水密門現況測試均正常。依照我國「船舶法」第3條所定義的船舶，是指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。「軍事建制之艦艇」不適用於船舶法規定。

台船重申，「造艦工程」問題，並非所謂「政治性海測」，台船特此澄清並表達遺憾，同時台船公司與專案團隊持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，接續完成海鯤軍艦測試，不負國人所望。