快訊

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

袁惟仁癱瘓多年今晚突送急診 前妻陸元琪：沒聯絡完全不知情

海鯤號沒船錨卻敢出海？ 台船緊急澄清：不影響海測

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
海鯤號潛艦。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦。記者劉學聖／攝影

國造海鯤號潛艦接連2天出海測試，卻被爆出「沒有船錨」卻仍出海，可能危及潛艦官兵生命安全，對此負責造艦的台船公司晚間緊急澄清，強調「錨機刻由原廠調校中，日後將回裝」於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

台灣國際造船公司聲明指出，人員安全為船艦測試的首要考量，海鯤軍艦歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

台船指出，錨機為多重備援選項之一，海鯤軍艦錨機刻由原廠調校中，日後將回裝，現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

台船強調，海鯤軍艦全艦水密門現況測試均正常。依照我國「船舶法」第3條所定義的船舶，是指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。「軍事建制之艦艇」不適用於船舶法規定。

台船重申，「造艦工程」問題，並非所謂「政治性海測」，台船特此澄清並表達遺憾，同時台船公司與專案團隊持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，接續完成海鯤軍艦測試，不負國人所望。

海鯤號 軍艦 潛艦

延伸閱讀

台船表示「海鯤軍艦」測試皆符合安全標準

海鯤艦海測沒船錨？台船認了：原廠調校中 日後將裝回

台船「海鯤軍艦」 完成第五次浮航測試

海鯤艦完成浮航測試 台船：後續依計畫實施潛航測試

相關新聞

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

國造潛艦海鯤艦昨日完成第5次海上測試，台船表示經過連續2天測試，評估符合預期目標，後續將依計畫展潛航測試。不過今天傳出海...

海鯤艦海測沒船錨？台船認了：原廠調校中 日後將裝回

國造潛艦海鯤艦昨天完成第五次浮航測試，台船表示後續將依計畫實施潛航測試。但傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試...

海鯤號沒船錨卻敢出海？ 台船緊急澄清：不影響海測

國造海鯤號潛艦接連2天出海測試，卻被爆出「沒有船錨」卻仍出海，可能危及潛艦官兵生命安全，對此負責造艦的台船公司晚間緊急澄...

國防部向立院報告：無人機、反情報部隊擬增加給 未提軍人3萬加薪案

立法院朝野為軍人加薪至3萬元未編入總預算，再次陷入僵局，國防部下周將赴立院報告軍人薪資調整規劃，不過仍未提到3萬元加薪方...

除了戰備警巡還有「遠海長航」！ 12共機越中線進入西太平洋　

共軍昨日對台發動聯合戰備警巡，今天再出動大批軍機跨越台海中線，進入我南部及東南空域，進行「遠海長航」訓練。國防部強調，國...

共軍昨再發動聯合戰備警巡 26機10艦出海擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機26架次、共艦8艘、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。