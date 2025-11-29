快訊

海鯤艦海測沒船錨？台船認了：原廠調校中 日後將裝回

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國造潛艦海鯤艦日前完成第五次浮航測試，但傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，更因錨機故障，前五次出海都沒有船錨。台船表示，海鯤艦錨機正由原廠調校中，日後將回裝。台船強調，歷次海上測試均經各方完整逐項評估，無安全顧慮。圖／台船公司提供
國造潛艦海鯤艦日前完成第五次浮航測試，但傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，更因錨機故障，前五次出海都沒有船錨。台船表示，海鯤艦錨機正由原廠調校中，日後將回裝。台船強調，歷次海上測試均經各方完整逐項評估，無安全顧慮。圖／台船公司提供

國造潛艦海鯤艦昨天完成第五次浮航測試，台船表示後續將依計畫實施潛航測試。但傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，更因錨機故障，前五次出海都沒有船錨。台船表示，海鯤艦錨機正由原廠調校中，日後將回裝。台船強調，歷次海上測試均經各方完整逐項評估，無安全顧慮。

海鯤艦七月完成第三次浮航測試後，隨即進塢及泊港檢修調校超過四個月，廿七、廿八日連續兩天出海進行第四、五次海測，台船表示，經連續兩天實施海上浮航測試，評估均符合預期目標，後續在調校整備後，將依計畫實施潛航測試。不過根據鏡報報導，海鯤艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此五次海測，艦上都沒有錨，違反「船舶法」及其相關的「船舶設備規則」等法規。此外艦上「水密門」也沒有完成全艦系統整合測試，無法確保在極端壓力環境下，每個艙室都能保持水密隔離，保障艦艇及人員安全。

台船回應表示，錨機為多重備援選項之一，「海鯤艦」錨機正由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

台船並強調，依照「船舶法」第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於船舶法之規定。

台船同時指出，全艦水密門現況測試均正常，相關報導並不屬實；「造艦工程」的問題，也並非媒體所謂「政治性海測」。

台船強調，人員安全為船艦測試的首要考量，「海鯤艦」歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

國造潛艦海鯤艦日前完成第五次浮航測試，但傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，更因錨機故障，前五次出海都沒有船錨。台船表示，海鯤艦錨機正由原廠調校中，日後將回裝。台船強調，歷次海上測試均經各方完整逐項評估，無安全顧慮。圖／台船公司提供
國造潛艦海鯤艦日前完成第五次浮航測試，但傳出海鯤艦不但「水密門」並未完成全系統整合測試，更因錨機故障，前五次出海都沒有船錨。台船表示，海鯤艦錨機正由原廠調校中，日後將回裝。台船強調，歷次海上測試均經各方完整逐項評估，無安全顧慮。圖／台船公司提供

