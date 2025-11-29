快訊

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

聽新聞
0:00 / 0:00

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海鯤艦28日進行第五次浮航測試，過程中曾開啟測試柴油主機，自艦身中排出白色廢氣。圖／台船公司提供
海鯤艦28日進行第五次浮航測試，過程中曾開啟測試柴油主機，自艦身中排出白色廢氣。圖／台船公司提供

國造潛艦海鯤艦昨日完成第5次海上測試，台船表示經過連續2天測試，評估符合預期目標，後續將依計畫展潛航測試。不過今天傳出海鯤艦因錨機故障，前5次出海都沒有船錨，不但違法且置全船於危險中，海軍司令部強調，歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，也有伴護和警戒兵力，無安全顧慮。

海鯤艦昨天完成第5次浮航測試，不過根據鏡報報導，海鯤艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，海軍明知此事卻要求台船「沒有錨也要出港海測」，不僅違反「船舶法」及其相關的「船舶設備規則」等法規，更是拿全體船員生命開玩笑，也將造價256億元的首艘原型艦安全當兒戲。

海軍司令部對此回應表示，歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測期程，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

海鯤艦7月完成第3次浮航測試後，隨即進塢及泊港檢修調校超過4個月，27、28日連續兩天出海進行第4、5次海測，台船表示，海鯤艦陸續執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統測試，經連續兩天實施海上浮航測試，評估均符合預期目標，後續在調校整備後，將依計畫實施潛航測試。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析，從台船昨日提供的照片可見海鯤艦在航程中確曾啟動柴油主機（船身排出廢氣），顯示前4次測試都是運用電池動力，這也讓測試存在一定風險。

他進一步分析，相較於多數潛艦裝用3部柴油主機，海鯤艦目前使用多達6部主機，令外界擔憂其電力供應是否足夠，且6部主機產生的噪音會不會影響對潛艦至關重要的靜默效能？

對於台船宣示海鯤艦即將展開潛航測試，陳國銘坦言對於能否如此樂觀預期採保留態度，不過他認為，如今已不應強求何時儘快完成海測，面對嚴峻的潛航測試，還是應該以安全為最高優先。

海鯤艦28日完成第五次浮航測試，台船表示經過連續兩天海上測試，評估均符合預期目標，後續調校整備後，將依計畫實施潛航測試。圖／台船公司提供
海鯤艦28日完成第五次浮航測試，台船表示經過連續兩天海上測試，評估均符合預期目標，後續調校整備後，將依計畫實施潛航測試。圖／台船公司提供
海鯤艦28日完成第五次浮航測試，不過傳出因錨機故障，前5次出海都沒有攜帶船錨，遭質疑不但違法且置全船於危險中。圖／台船公司提供
海鯤艦28日完成第五次浮航測試，不過傳出因錨機故障，前5次出海都沒有攜帶船錨，遭質疑不但違法且置全船於危險中。圖／台船公司提供

海鯤艦 海軍司令部 潛艦

延伸閱讀

台船「海鯤軍艦」 完成第五次浮航測試

海軍上士私刻長官印章 造假上百份艦艇維修文件遭送辦

海鯤艦完成浮航測試 台船：後續依計畫實施潛航測試

國防部：唐華轉任國防大學校長 蔣正國任海軍司令並晉升上將

相關新聞

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

國造潛艦海鯤艦昨日完成第5次海上測試，台船表示經過連續2天測試，評估符合預期目標，後續將依計畫展潛航測試。不過今天傳出海...

國防部向立院報告：無人機、反情報部隊擬增加給 未提軍人3萬加薪案

立法院朝野為軍人加薪至3萬元未編入總預算，再次陷入僵局，國防部下周將赴立院報告軍人薪資調整規劃，不過仍未提到3萬元加薪方...

除了戰備警巡還有「遠海長航」！ 12共機越中線進入西太平洋　

共軍昨日對台發動聯合戰備警巡，今天再出動大批軍機跨越台海中線，進入我南部及東南空域，進行「遠海長航」訓練。國防部強調，國...

共軍昨再發動聯合戰備警巡 26機10艦出海擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機26架次、共艦8艘、...

【總編開箱】徐斯儉從駐美改入國防部？龍燮矛盾與台美默契成焦點

總統府28日突然宣布，賴清德總統已正式任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。由於先前徐斯儉傳出將接任駐美代表，現在卻要到國防部履新，若是先前傳言屬實，這裡面恐怕與山頭之爭脫離不了關係，而更值得關注的是台美之間互動有無出現變化。

徐斯儉任國防部副部長 在野質疑

總統府昨宣布，賴清德總統已正式任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。總統府發言人郭雅慧說，總統期望借重徐斯儉在國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。