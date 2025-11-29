快訊

國防部向立院報告：無人機、反情報部隊擬增加給 未提軍人3萬加薪案

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，無人機及火力部隊符合行政院核定之「戰鬥部隊」定義，已提到行政院研擬納入支領第一、二類型戰鬥部隊加給。記者洪哲政/攝影
國防部表示，無人機及火力部隊符合行政院核定之「戰鬥部隊」定義，已提到行政院研擬納入支領第一、二類型戰鬥部隊加給。記者洪哲政/攝影

立法院朝野為軍人加薪至3萬元未編入總預算，再次陷入僵局，國防部下周將赴立院報告軍人薪資調整規劃，不過仍未提到3萬元加薪方案。國防部表示，今年以來已調升多項加給，志願役人數較去年成長2000人，檢視加薪出現成效。未來包括無人機部隊、海陸軍航空地勤人員及反情報部隊，都研議納入加給。

立法院通過國軍志願役加給增加至3萬元，不過政院認定窒礙未編入明年度總預算，導致總預算卡關、朝野再陷僵局，國防部長顧立雄周一將赴立法院外交國防委員會，針對軍人薪資結構調整規畫提出專案報告。

國防部報告指出，從104到113年間，陸續增、修10項加給包括地域加給、主官職務加給、士官專業加給，以及戰鬥部隊、網路戰、戰航管、電偵、三軍儀隊、空降特戰、軍法等7項勤務加給。近年受到少子化影響，導致可徵役男逐年減少，國防部去年起提出5項加給調整方案，包括志願役加給調增為1萬3000元至1萬5000元，第一類戰鬥部隊加給調增為1萬2000元、第二類戰鬥部隊加給調增為7000元。

另外，今年也陸續調升多項專業加給，包括6月1日起，網路戰加給調增專家級每月增加1萬元，並將專家級、菁英級可支領人數比例，由15%提高至30%。7月1日起，戰航管加給調增5100元至1萬1200元；電偵加給調增4100元至1萬3600元。

國防部進一步表示，為了持續照顧官兵，國防部從8月到10月間陸續提到行政院研訂增修多項加給，包括無人機及火力部隊符合行政院核定之「戰鬥部隊」定義，研擬支領第一、二類型戰鬥部隊加給。

陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位，國防部評估其戰鬥支援任務，符合行政院核定之「戰鬥部隊」定義，研擬支領第二類型戰鬥部隊加給。 資通電軍所屬通資站台協同海、空軍雷達站從事通信戰術管制等工作，研擬支領戰航管加給。

國防部並指出，軍事安全總隊為國軍唯一反情報專業部隊，是鞏固內部安全不可或缺的重要單位，為提升留營誘因，本部評估其勤務繁重艱困程度，研擬新增反情報勤務加給。同時，為鼓勵士官勇於向上派職，國防部正研議士官督導長分級制度，並依其階級結構，持續檢討各項加給。

國防部強調，待遇調整方案實施後，志願役人數呈現成長趨勢，經統計至今年10月，志願役現員比去年成長2000多人，顯示薪資待遇提升已有成效。將依敵情威脅、防衛作戰需求及勤務專業特性與繁重程度，持續檢討修訂各項勤務加給支領對象、種類及發給金額，以增加志願役人員留營意願，同時吸引民間人才投身軍旅。

國防部表示，陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位，符合行政院核定之「戰鬥部隊」定義，研擬支領第二類型戰鬥部隊加給。（記者季相儒／攝影）
國防部表示，陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位，符合行政院核定之「戰鬥部隊」定義，研擬支領第二類型戰鬥部隊加給。（記者季相儒／攝影）

