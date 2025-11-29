快訊

「辦路跑不先告知」中央蹭淡江大橋 2個月內2度吃侯友宜豆腐

頂呱呱《鬼娃恰吉》第二波聯名登場！從從容容吃起來

沒喝咖啡大腦就開不了機無法做事？醫警告「身體已發出SOS訊號」

除了戰備警巡還有「遠海長航」！ 12共機越中線進入西太平洋　

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，從上午開始，陸續偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500等各型主、輔戰機計12架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我南部及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。圖為共軍殲-16戰機。圖／空軍司令部
國防部表示，從上午開始，陸續偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500等各型主、輔戰機計12架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我南部及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。圖為共軍殲-16戰機。圖／空軍司令部

共軍昨日對台發動聯合戰備警巡，今天再出動大批軍機跨越台海中線，進入我南部及東南空域，進行「遠海長航」訓練。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

共軍昨日再次發動聯合戰備警巡，到今日清晨6時為止，共計偵獲共機26架次，共艦8艘、公務船2艘持續在台海周邊活動。國防部今日表示，從上午7時40分起，又陸續偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500等各型主、輔戰機計12架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我南部及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

這是共軍連續第2天在台海周邊發動針對性軍事行動，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部 台海 共軍

延伸閱讀

共軍昨再發動聯合戰備警巡 26機10艦出海擾台

台灣不介意？美國對台海保持沉默 外媒解析川普1舉動「無聲勝有聲」

11共機5共艦擾台！無人機穿越台日空域 空飄汽球再次現身台海

鄭麗文喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆：不樂見應和共軍

相關新聞

除了戰備警巡還有「遠海長航」！ 12共機越中線進入西太平洋　

共軍昨日對台發動聯合戰備警巡，今天再出動大批軍機跨越台海中線，進入我南部及東南空域，進行「遠海長航」訓練。國防部強調，國...

共軍昨再發動聯合戰備警巡 26機10艦出海擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機26架次、共艦8艘、...

【總編開箱】徐斯儉從駐美改入國防部？龍燮矛盾與台美默契成焦點

總統府28日突然宣布，賴清德總統已正式任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。由於先前徐斯儉傳出將接任駐美代表，現在卻要到國防部履新，若是先前傳言屬實，這裡面恐怕與山頭之爭脫離不了關係，而更值得關注的是台美之間互動有無出現變化。

徐斯儉任國防部副部長 在野質疑

總統府昨宣布，賴清德總統已正式任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。總統府發言人郭雅慧說，總統期望借重徐斯儉在國...

新聞眼／徐斯儉人事震撼彈 「賴意志」布局國安

賴清德總統甫宣布「守護民主台灣國安行動方案」，隨即任命國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。台美關係是賴政府重中之重...

海鯤艦完成浮航測試 台船：後續依計畫實施潛航測試

台船公司表示，承造的海鯤軍艦已於昨天與今天連續兩天實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。