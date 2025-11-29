除了戰備警巡還有「遠海長航」！ 12共機越中線進入西太平洋
共軍昨日對台發動聯合戰備警巡，今天再出動大批軍機跨越台海中線，進入我南部及東南空域，進行「遠海長航」訓練。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
共軍昨日再次發動聯合戰備警巡，到今日清晨6時為止，共計偵獲共機26架次，共艦8艘、公務船2艘持續在台海周邊活動。國防部今日表示，從上午7時40分起，又陸續偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500等各型主、輔戰機計12架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我南部及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。
這是共軍連續第2天在台海周邊發動針對性軍事行動，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
