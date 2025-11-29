共軍昨再發動聯合戰備警巡 26機10艦出海擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機26架次、共艦8艘、公務船2艘出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨(28)日清晨到今(29)日清晨6點為止，共計偵獲共機26架次，共艦8艘、公務船2艘持續在台海周邊活動，其中有23架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時40分到傍晚5時30分止，發現中共戰鬥機及無人機計14架次在台海中線沿線活動，其中13架次曾逾越中線在我北部空域活動，同時進入我西南空域，沿本島應變區外圍活動。

同時，從昨天上午9時至晚間8時10分止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機共計10架次，在我西南空域長時間活動。另外，昨日上午9時10分至下午1時50分，則發現中共輔戰機2架在我北部防空識別區外圍徘徊。