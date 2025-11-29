台提國防特別預算 美學者：需先取得可盡快部署戰力

快訊

中央社／ 華盛頓28日專電

因應中國威脅，總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。美學者分析，有鑒於台灣迫切需要在不對稱戰力上投入更多資源，樂見這項宣布，並強調，可信的嚇阻必須要能優先取得可盡快部署的戰力。

賴總統本週稍早宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，預計2026年至2033年，共投入1兆2500億元經費。

總統指出，這將用於打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業。

對此，美國喬治梅森大學（George MasonUniversity）副教授洪澤克（Michael Hunzeker）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，他認同美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）的看法，有鑒於台灣迫切需要在不對稱戰力投入更多資源，「我們都應樂見這項重要宣布」。

曾為美軍陸戰隊隊員的洪澤克也說，賴政府研議打造的一些戰力，例如台灣之盾（T-Dome），可能需要數年或甚至更久，才能完成，但「可信的嚇阻」必須要能優先取得能讓台灣盡快部署的戰力，「因為中共顯然不會等到台灣擁有所有想要且需要的（武器），才動手」。

另外，他強調，在資金開始流動、武器到位之前，軍隊訓練、文化等方面的改革必須先行。「若台灣軍方以過時的方式使用，那麼全球所有的尖端武器也無法帶來助益」。

賴總統宣布這項新的國防特別預算後，谷立言隨即表示，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

美國國務院回覆記者提問也表示，樂見台灣宣布新的國防特別預算，美國支持台灣依其面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力。

此外，對於賴總統提及，中國正加大對台統戰滲透與分化，強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」等目標，北京當局也以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，國務院一位不具名發言人昨天以背景方式回應表示，美國政策向來一致，「我們反對任何一方片面改變現狀，包括透過武力或脅迫手段」。

發言人說，美國支持兩岸對話，期望兩岸透過和平方式解決分歧，「不受脅迫、以兩岸人民都可接受的方式進行」。

