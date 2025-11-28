海鯤艦完成浮航測試 台船：後續依計畫實施潛航測試

台船公司表示，承造的海鯤軍艦已於昨天與今天連續兩天實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

潛艦國造原型艦海鯤艦昨天進行第4次海上測試，海鯤艦今天上午再度出海進行第5次浮航測試，傍晚返回高雄港。

台灣國際造船股份有限公司晚間以「海鯤軍艦完成浮航測試」為題發布新聞稿指出，承造的海鯤軍艦已於昨天及今天連續兩天實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

台船公司董事長陳政宏表示，「韌性新防衛，台船已就位」，台船將持續積極配合政府政策，加強國際合作，提升軍艦技術，研製無人船艇，厚植國防軍工產業的量能，帶動供應鏈發展，增強防衛韌性，為國家建構可恃而有效的防衛戰力。