快訊

美股早盤／黑五交易量冷清 芝商所開盤前突當機嚇壞投資人

無預警！ 陳揮文廣播節目拋今天最後一集震撼彈：19年了我也乏了

台積電年薪500萬 等同美FAANG剛入行菜鳥價？他揭密是「這因素」

海鯤艦完成浮航測試 台船：後續依計畫實施潛航測試

中央社／ 台北28日電
國造潛艦海鯤號今（28）日上午進行第五次海測，艦上官兵冒著寒風與風浪從高雄二港口出港前往指定海域進行最後浮航測試，也為即將到來到來的潛航做好準備。聯合報記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號今（28）日上午進行第五次海測，艦上官兵冒著寒風與風浪從高雄二港口出港前往指定海域進行最後浮航測試，也為即將到來到來的潛航做好準備。聯合報記者劉學聖／攝影

台船公司表示，承造的海鯤軍艦已於昨天與今天連續兩天實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

潛艦國造原型艦海鯤艦昨天進行第4次海上測試，海鯤艦今天上午再度出海進行第5次浮航測試，傍晚返回高雄港。

台灣國際造船股份有限公司晚間以「海鯤軍艦完成浮航測試」為題發布新聞稿指出，承造的海鯤軍艦已於昨天及今天連續兩天實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

台船公司董事長陳政宏表示，「韌性新防衛，台船已就位」，台船將持續積極配合政府政策，加強國際合作，提升軍艦技術，研製無人船艇，厚植國防軍工產業的量能，帶動供應鏈發展，增強防衛韌性，為國家建構可恃而有效的防衛戰力。

海鯤艦 軍艦 潛艦國造

延伸閱讀

影／海鯤艦今出海第五次浮航 軍事迷興奮：為潛行彩排

公開嗆罵台船董座「掏空公司養小三」 海軍前顧問郭璽遭起訴

影／海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

當賴總統面爭取政府無人船大訂單 台船董座：準備好了

相關新聞

海鯤艦完成浮航測試 台船：後續依計畫實施潛航測試

台船公司表示，承造的海鯤軍艦已於昨天與今天連續兩天實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛...

徐斯儉任國防部副部長 學者憂：派系妥協而非專業安排

總統府宣布由國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。國防院前執行長李文忠分析，國防二法原本就規定由文人任正副部長，這算...

徐斯儉任將國防部軍政副部長 王鴻薇：非軍人出身怎因應軍事採購？

總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統已正式任命徐斯儉博士出任國防部軍政副部長。國民黨立委王鴻薇質疑，徐斯儉是外交體系出...

徐斯儉接軍政副部長 張競：國防部成政治資源再生中心

總統府宣布由國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長，中華戰略學會資深研究員張競在臉書發表貼文，雖未點名徐斯儉，但稱「國...

共軍再發動「聯合戰備警巡」 23共機出海擾台

國防部今日表示，從上午9時30分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中20架...

8月才交付台灣 美攻擊無人機Altius試飛摔兩架

美國國防新創Anduril今年8月將一批Altius攻擊無人機交付台灣，但路透社報導指出，Altius在美國空軍兩度高空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。