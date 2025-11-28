徐斯儉任國防部副部長 學者憂：派系妥協而非專業安排

總統府宣布由國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。國防院前執行長李文忠分析，國防二法原本就規定由文人任正副部長，這算是恢復過去的慣例和制度精神。不過國安會前副秘書長楊永明擔憂，這項人事「有點突兀」，比較像派系妥協的結果，而非專業的安排，令人擔憂國安政策的制定與執行，是否受派系左右。

李文忠指出，國防二法（國防法、國防部組織法）明定部長、軍政副部長由文人擔任，過去實務上雖然部長都由軍人換下軍服，不過軍政副部長一直都是文人，直到蔡政府八年才起用軍人，如今徐斯儉出任軍政副部長，其實算是恢復純文人擔任副部長的慣例與設計。

他指出，過去制定國防二法時，依據世界各國經驗採用文人領軍，用意是要超脫軍人以及軍種之間的本位主義。徐斯儉過去雖沒有在國防領域的經驗，但曾任職國安體系，擔任過外交部次長、國安會副秘書長，有一定的國安領域經驗，應該是合適的安排。

李文忠說，據他所知，徐斯儉在國安會期間處理相當多對外聯繫事務，他在外交和友盟的互動經驗，相信是接任軍政副部長的重要原因，也是未來要借重他的地方。

不過國安會前副秘書長楊永明直言，徐斯儉先前傳出將出任駐美代表，如今卻是去國防部，不確定到底是什麼原因，究竟是外交部內的人事問題？又或者是外長林佳龍和國安會祕書長吳釗燮之間的競爭？但這樣的結果「有點突兀」，比較像是派系、人事妥協的結果，而非專業的安排。

他質疑，賴政府的人事布局往往考慮的是親疏、人事和派系而非優先考慮專業，如今看來更讓人擔心國安團隊之間的派系分歧，會不會影響到政策的制定與執行。

楊永明認為，國防部的對美聯繫長期以來已有持續且固定的管道，若要在戰略層次強化對美、對印太等方面的溝通聯繫，徐斯儉的經驗不能說完全沒有相關，不過更應該放在國安會的層次而非單純國防部的層級。