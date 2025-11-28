徐斯儉任將國防部軍政副部長 王鴻薇：非軍人出身怎因應軍事採購？

總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統已正式任命徐斯儉博士出任國防部軍政副部長。國民黨立委王鴻薇質疑，徐斯儉是外交體系出身，並非軍人出身，國防部長顧立雄也是文人部長。國防部的領導人都不是軍人出身，未來如何因應可能的軍事採購？

郭雅慧表示，徐斯儉在任職外交部政務次長期間起，即兼任財團法人國防安全研究院董事一職，對國防院的院務發展與政策研究提供諸多具體意見。在國際戰略交流方面，徐副部長多次出席包括柏林安全會議（Berlin Security Conference）、哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）、雷崗安全對話（Raisina Dialogue）及華沙安全論壇（Warsaw Security Forum, WSF）等多項重要國際安全會議，與各國國防安全領域的專家及官員保持良好且密切的互動。

郭雅慧說，總統府期許斯儉上任後，持續發揮其國際視野與戰略長才，襄助顧立雄落實各項強化國防目標，深化友盟關係，確保國家安全。

王鴻薇說，徐斯儉是外交體系出身，並非軍人出身，國防部長顧立雄也是文人部長。國防部的領導人都不是軍人出身，明年要編列達1.25兆的軍事特別預算，再加上賴總統宣告天下，2027中共就要做好武統台灣的準備，這樣如何因應未來可能的軍事採購，如何整軍備武？

王鴻薇表示，任用徐斯儉，到底是外交目的，還是國防目的？人對了事情才對，國防部的人事安排讓外界摸不著頭腦。為什麼面對軍事威脅、軍事採購，卻全都用非軍人出身的部長、副部長負責？