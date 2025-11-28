聽新聞
0:00 / 0:00
徐斯儉接軍政副部長 張競：國防部成政治資源再生中心
總統府宣布由國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長，中華戰略學會資深研究員張競在臉書發表貼文，雖未點名徐斯儉，但稱「國防部二頭目」，他質疑，國防部是不是被當成政治資源再生中心？大家可以思考一下。
張競在貼文中形容，國防部是個部落，要幹啥事或是這事能否推得動？一切都是看頭目臉色。這是多年養成組織文化所致；所以換個二頭目，其實大家都不會太在意。
要派誰來幹二頭目，其實就看重慶南路那邊老大一句話。就算是民防手冊封面最下面一排最左邊「阿M與阿G」，其實都不是問題；畢竟大頭目沒有換。
他認為，新派二頭目看來也不是會誤闖叢林的老白兔，算算在官場也闖蕩好多年，穿梭於武林、浮沉於江湖，翻滾於紅塵也算有些歲月，實在沒啥驚艷的！
張競並說，這個二頭目是大家搶成一團的橄欖球，還是被拍過來推回去之乒乓球，是見仁見智。但就國防部來說，被當成政治資源再生中心的可能性有多高？大家也可以思考一下⋯⋯⋯。
他最後更表示「綠營也就這幾張牌可以打，大家也就多擔待些吧。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言