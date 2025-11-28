徐斯儉接軍政副部長 張競：國防部成政治資源再生中心

總統府宣布由國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長，中華戰略學會資深研究員張競在臉書發表貼文，雖未點名徐斯儉，但稱「國防部二頭目」，他質疑，國防部是不是被當成政治資源再生中心？大家可以思考一下。

張競在貼文中形容，國防部是個部落，要幹啥事或是這事能否推得動？一切都是看頭目臉色。這是多年養成組織文化所致；所以換個二頭目，其實大家都不會太在意。

要派誰來幹二頭目，其實就看重慶南路那邊老大一句話。就算是民防手冊封面最下面一排最左邊「阿M與阿G」，其實都不是問題；畢竟大頭目沒有換。

他認為，新派二頭目看來也不是會誤闖叢林的老白兔，算算在官場也闖蕩好多年，穿梭於武林、浮沉於江湖，翻滾於紅塵也算有些歲月，實在沒啥驚艷的！

張競並說，這個二頭目是大家搶成一團的橄欖球，還是被拍過來推回去之乒乓球，是見仁見智。但就國防部來說，被當成政治資源再生中心的可能性有多高？大家也可以思考一下⋯⋯⋯。

他最後更表示「綠營也就這幾張牌可以打，大家也就多擔待些吧。」