影／海鯤艦今出海第五次浮航 軍事迷興奮：為潛行彩排

「海鯤艦今天的測試，應該是為將來的潛行計畫做準備，等於是為潛行彩排。」軍事觀察家逢甲大學助理教授紀東昀與多名軍事迷，今天到高雄港二港口VTC塔台前拿著國旗，見到海鯤艦遠遠自緩緩航出台船船塢，高喊「海鯤加油、台船加油、海軍加油」。

海鯤艦今天由無人艇「奮進魔鬼魚」、海軍及海巡和台船船艇跟隨護衛，緩緩航出高雄港第二港口，進行第五次浮航。

紀東昀認為，海鯤號昨天的測試從上午8點半開始，直到傍晚5點半才結束，主要測試系統整合和通信系統，應該很順利，若有問題，早早就返航，今天的測試將重點放在預測未來需要進行的科目，進一步調校，為潛行做預演，若今天的測試同樣順利，短期內將安排後續的潛行測試，期待能夠順利完成任務。