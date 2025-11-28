影／海鯤艦今出海第五次浮航 軍事迷興奮：為潛行彩排
「海鯤艦今天的測試，應該是為將來的潛行計畫做準備，等於是為潛行彩排。」軍事觀察家逢甲大學助理教授紀東昀與多名軍事迷，今天到高雄港二港口VTC塔台前拿著國旗，見到海鯤艦遠遠自緩緩航出台船船塢，高喊「海鯤加油、台船加油、海軍加油」。
海鯤艦今天由無人艇「奮進魔鬼魚」、海軍及海巡和台船船艇跟隨護衛，緩緩航出高雄港第二港口，進行第五次浮航。
紀東昀認為，海鯤號昨天的測試從上午8點半開始，直到傍晚5點半才結束，主要測試系統整合和通信系統，應該很順利，若有問題，早早就返航，今天的測試將重點放在預測未來需要進行的科目，進一步調校，為潛行做預演，若今天的測試同樣順利，短期內將安排後續的潛行測試，期待能夠順利完成任務。
今天海鯤艦第五次浮航，也吸引美術創作者到場，為海鯤艦浮航寫生。作畫的台南市社區大學研究發展學會理事長張駿業說，他們認同這樣的國防提升，基於「公民參與」的精神，將海鯤號的浮航留下紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言