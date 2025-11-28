聽新聞
海鯤第4次海試時間破紀錄 海軍司令換人
國造潛艦「海鯤艦」在歷經四個多月的調校改正後，昨日出海執行第四次浮航測試，這次測試超過八小時。國防部長顧立雄表示，這次主要針對主機、整合載台管理系統（ＩＰＭＳ）、全艦水密等部分驗測；根據結果將規畫第五次浮航海測，若順利的話，才會展開淺水潛航測試。
負責打造海鯤號的台船與時間賽跑，若本月底前無法交船，將因違約每天遭罰十九萬元；台船指出，後續仍有潛測，安全為先，無具體交船時程。
同日，國防部宣布負責潛艦國造業務的主管人事異動，海軍司令唐華將調任國防大學校長，遺缺由副參謀總長蔣正國中將接手，同時晉任海軍二級上將，下月一日生效。
國防大學現任校長、海軍上將劉志斌下月屆齡退伍，牽動國軍高階將官人事布局及軍種平衡問題。
唐華擔任現職已兩年半，為目前在任最久的軍種司令，不過由於海鯤號從建造到海測進度延宕，外傳多項系統整合不順，一度傳聞可能讓唐華留任繼續處理海鯤艦的後續測試及收尾工作。
另一方面，顧立雄多次宣示，海鯤艦測試由海軍主責、台船執行，不論未來由誰接任海軍司令，這項重任都必須承擔下去。海鯤艦昨日第四次海試，預料第五次海試後才會展開潛航及戰術測試，海鯤艦如何收尾、七艘後續艦量產能否順利推動，對繼任者將是一番考驗。
