快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

聽新聞
0:00 / 0:00

亮光劃破夜空！中科院今晚試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中科院於今晚間7時40分進行飛彈試射，台東靶彈升空瞬間爆發強烈光焰與呼嘯聲，相當震撼。記者尤聰光／攝影
中科院於今晚間7時40分進行飛彈試射，台東靶彈升空瞬間爆發強烈光焰與呼嘯聲，相當震撼。記者尤聰光／攝影

今晚東南部海空域突然劃破夜色，一道火光從台東成功鎮基翬漁港附近直竄天際，中科院於今晚間7時40分進行飛彈實彈試射，飛彈升空瞬間爆發強烈光焰與呼嘯聲，震撼力如雷霆般掃過海面。現場軍事迷驚呼連連，形容「像巨獸嘶吼衝上天空」。

巨響甚至遠傳至50公里外的台東市區與太麻里地區，許多民眾以為發生爆炸，紛紛抬頭尋找光源。值得一提的是，雖然今晚天候條件不佳，但飛彈依舊順利升空、正常試射，顯示中科院測試的精準控制能力。

根據漁業署射擊通報，中科院今、明兩晚6時30分至8時於屏東九鵬至台東綠島、蘭嶼與成功外海等廣大海空域進行飛彈射擊。依往例，台東負責發射「靶彈」，屏東九鵬則進行攔截與導引測試，是國防年度重要驗證。

此次最大亮點，是飛彈高度設定達 10萬呎（約30.48公里），高於一般測試，引起外界高度關注。這也是自2022年裴洛西訪台後，大陸解放軍大規模軍演以來，中科院睽違2年再次於東部海空域進行高強度試射。

軍事專家研判，從管制區域分布與高度分析，本次發射的彈型相當可能是天弓系列防空飛彈，測試目的包括飛行軌跡驗證、導引系統優化，甚至可能是改良型或新型構型。「能精準控制上升高度與姿態，顯示測試已相當成熟」。

至於試射飛彈的實際型號，中科院與軍方依慣例不予證實，僅表示「國防科技持續前進，請國人放心並支持國防發展」。

飛彈 中科院 台東 屏東

延伸閱讀

政府籌建反無人機系統指定破解大疆通訊協定 文件曝光

直衝近太空！中科院東部海域試射飛彈重啟 彈高10萬呎

中科院拒絕往來廠商 卻可承包軍方購案？國防部：兩者黑名單不一

國軍令使用蘋果手機者禁升級新軟體 中科院：已解除通報

相關新聞

國防部：唐華轉任國防大學校長 蔣正國任海軍司令並晉升上將

國防部晚間宣布，奉總統核定，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級...

亮光劃破夜空！中科院今晚試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

今晚東南部海空域突然劃破夜色，一道火光從台東成功鎮基翬漁港附近直竄天際，中科院於今晚間7時40分進行飛彈實彈試射，飛彈升...

無人機傳婚戒！陸軍司令部93對新人聯合婚禮 直升機、飛彈車前許諾言

陸軍司令部今舉辦2025「情定大漢，幸福永傳」聯合婚禮，由陸軍司令上將呂坤修擔任證婚人，並分由陸軍副司令李中將、張中將擔...

「小橘書」分4梯次普發全國 內政部：預計明年1月5日前發送完

國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」，內政部指出，已協請各直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所普發至...

顧立雄：海鯤號完成2大系統調校 將規劃第5次浮測

國造潛艦海鯤號今天上午進行第4度浮航測試，國防部長顧立雄指出，目前已完成「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統（I...

海鯤艦睽違四個月再出海 顧立雄：測試全艦水密 視結果第五次海測

國造潛艦海鯤艦在歷經4個多月後，今天再次出海執行第四次海試。國防部長顧立雄表示，這次再進行浮航測試，主要針對主機、整合載...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。