無人機傳婚戒！陸軍司令部93對新人聯合婚禮 直升機、飛彈車前許諾言

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
新人與阿帕契攻擊直升機合影留念。圖／陸軍司令部提供
陸軍司令部今舉辦2025「情定大漢，幸福永傳」聯合婚禮，由陸軍司令上將呂坤修擔任證婚人，並分由陸軍副司令李中將、張中將擔任雙方主婚人，後備指揮部指揮官劉中將、憲兵指揮部指揮官鄭中將擔任雙方介紹人，見證來自國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫及軍備局等93對佳偶情定終生。

新人搭上白馬馬車，以及飛操手精準操作無人機遞送定情婚戒等橋段，為新人們營造難忘且幸福洋溢的婚禮。

陸軍司令部指出，今聯合婚禮新人隊伍遊行，由6輛憲指部快反連印地安「挑戰者」重型機車，搭配陸軍樂隊吹奏磅礡樂曲進場，最吸睛的是，遊行過程特別安排新人乘坐白馬馬車，宛如童話故事般的夢幻場景，讓參與的官兵和親友們直呼「太浪漫」。

搭乘馬車的裝甲584旅少校蔡宗鵬伉儷表示，原本以為在婚禮上乘坐馬車，只會存在電影畫面裡，沒想到能夠在陸軍聯合婚禮中實現，絕對是最獨一無二的幸福回憶。

此外，今聯合婚禮除了延續過去安排官兵現場演唱的傳統，更首次由新人伉儷擔任婚禮歌手。中士潘育賢與妻子獻唱原創歌曲「我答應你」等活潑輕快的歌曲，帶領現場新人和嘉賓一同隨音樂起舞，讓典禮會場增添熱鬧氛圍。

此外，陸軍秉革新作戰思維，將無人機訓練視為訓練要務之一，這次聯合婚禮即展現訓練成果，更是活動的亮點之一。在新人交換信物儀式中，無人機訓練中心飛操手展現純熟技巧，精準地操控無人機懸掛囍字提袋，為新人遞送定情戒指，無人機緩緩升空瞬間，象徵愛情承載祝福，飛向幸福未來，為現場嘉賓帶來滿滿的驚喜與感動。

陸軍司令部表示，今聯合婚禮場地周邊除設置多元婚禮裝置藝術，也陳展陸射劍二飛彈車、攻擊無人機飛彈系統等新式裝備，以及阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等旋翼機，提供新人和親友們拍照留念，為陸軍聯合婚禮留下美好回憶。

司令呂上將率福證長官與全體新人共同施放幸福氣球。圖／陸軍司令部提供
新人們在浪漫親吻中完成結婚儀式。圖／陸軍司令部提供
聯合婚禮新人合影留念。圖／陸軍司令部提供
