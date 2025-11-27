「小橘書」分4梯次普發全國 內政部：預計明年1月5日前發送完

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部已協請各直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所普發至全國約980餘萬家戶，指出分4梯次寄送「台灣全民安全指引」，預計明年1月5日前發送完成。圖／聯合報系資料照
國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」，內政部指出，已協請各直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所普發至全國約980餘萬家戶，分4梯次寄送，預計明年1月5日前發送完成；若民眾沒領到，可向公所、村里幹事、村里長反映。

內政部表示，近期有許多民眾關心什麼時候會收到紙本的安全指引，依國防部全動署的規畫，安全指引寄送第1梯次已在11月19日起陸續寄送至北市、台南市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、新竹市及部分山地原住民鄉（區）公所，並請公所在收到貨後的2周內發送完成；除了部分偏遠鄉（區）還沒到貨外，上述縣（市）的各公所都在執行發送作業中。

第2梯次為桃園市、高雄市、苗栗縣及嘉義縣，預計於12月3日寄送。第3梯次為新北市、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、基隆市及嘉義市，預計12月15日寄送。第4梯次為台中市、彰化縣及屏東縣所轄各公所，預計於12月24日寄送。

內政部說明，因為印製和寄送的時程規畫，請上述直轄市、縣（市）的民眾再稍加等候，國防部全動署、郵政公司及各公所都會加緊進行相關作業。

內政部指出，部分民眾反映尚未收到紙本安全指引，已請各地政府及公所提醒村里幹事等發送人員，確實發送至各設籍家戶；若民眾未領到安全指引，可向公所、村里幹事、村里長反映，再由公所補發並同步瞭解沒領到原因；此外，內政部接下來將會同國防部全動署赴地方政府瞭解發送情形。

針對部分大樓因管理問題無法由公所人員直接投遞，內政部表示，已請各公所再跟大樓管委會、保全同仁溝通，確保家家戶戶都收到安全指引。

國防部 內政部

