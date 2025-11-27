海鯤艦睽違四個月再出海 顧立雄：測試全艦水密 視結果第五次海測

國造潛艦海鯤艦在歷經4個多月後，今天再次出海執行第四次海試。國防部長顧立雄表示，這次再進行浮航測試，主要針對主機、整合載台管理系統、全艦水密等部分進行測試。會根據結果規劃第五次海測，順利的話才會進潛航測試。

鯤艦歷經147天後終於第4次出海測試，先前國防部承認海鯤艦正針對「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統(IPMS)」等2項重大項目進行調校改正。

顧立雄表示，海鯤艦現在已就相關的主機、電力管理系統、整合載台管理系統等項目，完成海測前整備，因此這次再進行浮航測試，主要就是針對主機、整合載台管理系統、全艦水密等部分進行測試。

顧立雄說，等到這次海試結果出爐，才會再規劃第五次浮航測試，若順利的話，才會再進行淺水潛航測試。

海鯤號在6月17日啟動第一次海上測試，台船稱順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試；同月26日進行第二次海測，完成各系統海上動態組合驗證及艦船操控運轉能力。7月3日完成第三次浮航測試後，即進入乾塢進行檢整，9月2日夜間移泊至高雄港第91號碼頭，外界以為將啟動潛航測試，不過自此停泊在碼頭至今。

這段期間主導潛艦國造工程的國安會諮詢委員黃曙光請辭獲准，國防部長顧立雄承認按照計畫於11月底交艦「有相當挑戰性」，也承認該艦主機電力系統及整合式載台管理系統仍在調教中。

軍方當時解釋，為達海鯤艦動力穩定，須完成主機自動充電功能驗證，並執行多部主機測試前置作業，以利後續自動充電功能驗證。其次，主機自動充電功能驗證涉及多方不同廠家共同配合施作，必須協調廠家排程致增加測試時間，並非遭遇技術瓶頸。同時IPMS為高度自動化及整合性系統，全項系統持續進行軟體修改及驗測，台船也增派國內軟體工程師，偕同原廠共同作業以求加速完成修正。