影／海鯤號交船前夕出海測試 軍事專家分析為潛航測試做準備

海鯤號潛艦11月底交船前夕，今天上午從高雄港破浪出海海測，軍事觀察家分析，海鯤號今海測應是為了潛航測試做準備，未來最少會有兩次潛測，1次在約50公尺深淺海，1次約百餘公尺深海，若完成潛望鏡深度、操雷射擊等項目，整個測試告一段落，就可以進入交艦程序。

潛艦國造專案的首艘海鯤號潛艦原訂11月完成海測交船，國防部長顧立雄日前證實海鯤號還在進行「海測前的裝備條件與測試」，11月海測交船是很大的挑戰海鯤號潛艦今天上午7時30分將高雄港二港口出海進行海測，吸引不少軍事迷駐點搶拍。

軍事觀察家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀也在現場觀察海鯤號出海測試狀況，紀東雲指出，海鯤號今天是第4次出海，先前浮航測試已告一段落。最近重點應是整合船舶管理系統與電力系統。由於海鯤艦下水後又新增了許多裝備，導致電力系統需求增加，整合會比預期需時更久，但目前已達到一定程度。

「今天或明天增加的浮航測試，預計為之後的潛航測試做準備。」紀東昀說，今天海鯤號出海是未來為了要在潛航中進行的科目做一個浮航中的準備，未來一、兩天會在潛航狀態做一個模擬，以將未來風險降到最低，而所有測試國防部與海軍均表達以「安全」為最優先的前提，目前時程看起來雖有一些延誤，但都在可掌握範圍內。

由於台船若無法按時交船違約的話，每天將罰19萬元，紀東昀指出，以台船角度來說，認列獲利應該以今年為最大努力的目標，若超過期限，每天有計罰條款，以台船甚至以海軍角度來說，目前海軍僅有兩艘二次大戰時期的潛艦，海軍會希望在安全的前提下盡早完成相關測試工作。

紀東昀並提及海鯤號未來最少會有兩次潛航測試，第一次是在較淺海域進行，包括潛望鏡深度，甚至約50公尺深度進行比較簡單的潛航航行測試。