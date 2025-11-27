國防部副部長柏鴻輝將卸任現職 轉任國防院副董事長

國防部軍政副部長柏鴻輝將於12月1日卸任現職，將轉任國防安全研究院無給職副董事長、兼任有給職副執行長。

副部長遺缺傳規劃由總統府戰略顧問劉任遠上將接任，但未獲證實。

柏鴻輝創下由退役空軍中將出任國防部副部長一職的先例。他當時就是由國防院副執行長一職轉任現職，如今再度回歸，足見高層器重。

柏鴻輝畢業於空軍官校70年班、空院83年班、戰院91年班、國立台灣大學EMBA國際企業管理碩士。軍職期間曾任駐美軍事代表團團長、空軍司令部政戰主任、政務辦公室主任、空軍司令部參謀長、國防部常務次長等職務。在2018年12月1日退伍後，於國防安全研究院擔任副執行長。柏鴻輝以優異的軍政協調能力見長，蔡英文執政時期2021年7月接任現職。

柏鴻輝上月甫出訪愛沙尼亞，應該國國防智庫「國際防禦及安全中心」邀請，以副部長身份發表名為「即便威脅不斷，台灣依然捍衛自由的天空」的公開演說，活躍能力令外界印象深刻。