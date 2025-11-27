影／海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

潛艦國造專案的首艘海鯤號潛艦原訂11月完成海測交船，國防部長顧立雄日前證實海鯤號還在進行「海測前的裝備條件與測試」，11月海測交船是很大的挑戰，若無法交船，台船將因違約每天罰19萬元；交船前夕，今天上午海鯤號從高雄港破浪出海海測，預計下午返航。

外傳海鯤號潛艦今天上午7時30分將高雄港二港口出海進行海測，二港口VTC塔台處有一群媒體和軍事迷頂著冷風守候，軍事迷準備「海軍加油、台船加油、海鯤號加油」的紅布條；今天港邊風浪不小，大型貨櫃輪和小船來來去去，還有無人艇航行，海鯤號未如預定時間出海，直至8時20分從台船船塢緩慢駛出。

在無人艇和海軍小艇及海巡署艇左右、前後護衛下，海鯤號乘風破浪前進，海鯤號航行時，前後甲板站了數名海軍官兵，緩緩駛出外海進行測試，預計下午返港。

海鯤號從今年6月17日起，已執行3次浮航測試，但7月初第3次海測後，海鯤號就進入台船乾塢，多個月未再出海，而依照海鯤號海測程序，測試除了浮航測試，還有淺水潛航及深水潛航等共3階段。