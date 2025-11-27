聽新聞
海鯤號今再度進行海測 民眾拉布條為海軍加油打氣
國造潛艦原型艦「海鯤號」原訂11月底交艦，但是7月完成第3次海試後停留在高雄港4個多月未出海。今天上午海鯤號進行第4次海試，台船自製的奮進魔鬼魚號無人船也一起亮相，現場有許多軍事迷與民眾特地帶著自製布條來為海鯤號加油，也為台船與海軍加油打氣，希望海鯤艦能順利測試完成順利交艦。
海鯤號潛艦在11月完成海試確定跳票，國防部長顧立雄證實，台船將因合約違約，每日開罰19萬，但日前他在立院指出希望11月能再進行一次海試。海軍專案團隊積極投入協助台船工項整合，依測試程序所列標準逐項實施驗測，現置重點於「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統(IPMS)」等2項，希能加速完成潛航前整備，管制調校後達潛航必要條件。現台船已增派國內軟體工程師，偕同原廠共同作業加速完成。
