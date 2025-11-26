陸軍十軍團江姓士兵失聯6天後 傍晚終於獲救回到登山口

「請以火力掩護我！」，單兵戰鬥報告詞，這套用於戰鬥情境的共通準則，是每個當過兵的人擁有的共同記憶。在經歷過數代的修改之後，國防部又將針對台美近年交流的成果，再度修改報告詞，以期達到符合戰鬥需求的要求。 本集邀請到軍事專欄作家兼戰傷救護教官趙武靈來聊聊，報告詞究竟要怎麼修改，才能符合現況？還是我們的單戰詞，在設計上根本是倒果為因？

