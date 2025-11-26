陸軍十軍團江姓士兵失聯6天後 傍晚終於獲救回到登山口

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
陸軍十軍團568裝甲旅25歲的江姓士兵，失聯6天後，今天傍晚6點31分終於獲救回到登山口。圖／台中市消防局提供
陸軍十軍團568裝甲旅25歲的江姓士兵，失聯6天後，今天傍晚6點31分終於獲救回到登山口。圖／台中市消防局提供

陸軍十軍團568裝甲旅25歲的江姓士兵，失聯6天後，國軍協同台中市消防局等救援單位今天持續上山搜救，下午6點31分終於回到登山口，並由救護車送往803醫院治療，江男面對記者採訪直說，「謝謝大家」。

江姓士兵上周五出發攀登台中八唐縱走，失聯6天後，國軍協同台中市消防局等救援單位今天持續上山搜救，上午9點50分左右，搜救人員行經和平區南松鶴附近，江男疑聽到人聲，開始呼喊並吹哨子求救，搜救人員也高喊江男名字。

搜救人員經由空拍機搜尋，發現江姓士兵疑似掉落南松鶴附近的乾溪溝內，影像中發現江兵還能站立，意識清楚，奇蹟式存活。

台中市消防局說，確認是江男無誤後，空拍機發現江男不僅豎起拇指表示平安，還拿著外套揮舞。江男人還能站立，看起來情況不錯。

消防局說，下午1點55分，搜救的特戰人員下切到溪谷，接觸到江男，將架設繩索等設備將江男拉上去，並陪同江男返回松鶴部落的登山口。

全部搜救的特戰人員下午6點31分回到登山口，由救護車送往803醫院治療，江男上車前僅面對媒體採訪直說，「謝謝大家！」

空拍機 台中市 救人

