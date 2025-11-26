快訊

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

你也有買嗎？專家統整「5項最該省下」隱藏支出 別再花冤枉錢

砲校3千人進駐關廟「周邊冷清」搭公車要走25分 市府將設站點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
陸軍砲兵訓練指揮部上月進駐關廟，台南市議員郭鴻儀質詢市長黃偉哲，要求市府加快改善交通問題。圖／取自議會直播=
陸軍砲兵訓練指揮部上月進駐關廟，台南市議員郭鴻儀質詢市長黃偉哲，要求市府加快改善交通問題。圖／取自議會直播=

陸軍砲兵訓練指揮部上月進駐關廟，將為當地帶來約3000名學生及軍職人員，地方期待帶來發展契機，但校區聯外交通量能不足，議員指公車班次、站點配置及營運路線都應配合調整，將人潮導入關廟市區帶動商機，交通局已在檢討公車路線，另外，關廟第一公墓遷葬後釋出約29公頃公有土地，議員要求配合砲校進駐及捷運開發啟動都計變更，打造新市鎮

市議員郭鴻儀今天質詢表示，砲訓部的進駐不僅提升國防訓練能量，更是關廟地方發展的重要契機，「在地就業、商機活絡、道路與公共設施升級，都將因這 3000人口而改變，最重要的是，期待讓關廟發展再度起飛。

郭鴻儀指出，有在地居民開心說「在關廟看到年輕人」，顯見3000名軍職與學生的帶動不容低估，但目前公車站點不足、班距過長、路線單一，從營區搭公車要走25分，要求交通立即到位，公車應有路線直達關廟轉運站，讓軍人往返途經市區，導入人潮以活絡商圈，並應增設經台 86 接台 1 線、可快速直達台南車站的路線，滿足大量外縣市入伍學員的通勤需求。

交通局表示，公共運輸處已依軍方需求進行評估，將在營區大門增設公車站位，並調整現有路線與班次，規劃公車繞駛營區，讓軍校師生與周邊居民使用更為便利。待評估完成後，市府將與客運業者協調，盡速啟動調整。

另關廟第一公墓完成遷葬後釋出約 29 公頃市有土地，緊鄰捷運藍線延伸線規畫路廊及關廟國中，具備推動 TOD（運輸導向開發）模式的條件。郭鴻儀建議市府啟動都市計畫變更，將此區打造成「關廟新市鎮」，藉由捷運、快速道路與軍校人口的帶動，重新塑造南關線的區域核心。

他指出，過去關廟常被視為台南邊陲，但隨著沙崙智慧科學城成形、台 86 交通廊帶效應顯現，再加上砲訓部帶來的固定人口與消費需求，關廟可望迎來久違的城市轉型契機。

市府都市發展局回應，相關都計變更方向將整理後提報議會，預計下會期提出初步規畫。

陸軍砲兵訓練指揮部上月進駐關廟，市議員郭鴻儀（右二）日前邀交通相關單位會勘，解決增設公車站牌問題。圖／市議員郭鴻儀提供
陸軍砲兵訓練指揮部上月進駐關廟，市議員郭鴻儀（右二）日前邀交通相關單位會勘，解決增設公車站牌問題。圖／市議員郭鴻儀提供
陸軍砲兵訓練指揮部上月進駐關廟，地方熱烈歡迎。圖／市議員郭鴻儀提供
陸軍砲兵訓練指揮部上月進駐關廟，地方熱烈歡迎。圖／市議員郭鴻儀提供

公車路線 議員 捷運

相關新聞

強化災害應變體系整體量能 內政部首辦替代役戶外訓練

內政部舉辦首次「114年替代役驗證型戶外訓練活動」，由替代役暨社會韌性訓練執行中心沈哲芳執行長主持，共20縣市及替代役訓...

影／美軍菲律賓建基地台灣出錢？國民黨團批不尊重台灣主權

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委賴士葆，上午在黨團舉行「掏空家產 為『菲』作嫁」記者會。指美國提出要...

部隊鍋 EP246｜國軍單兵戰鬥報告詞 怎麼修改才不會脫離現實戰場？

「請以火力掩護我！」，單兵戰鬥報告詞，這套用於戰鬥情境的共通準則，是每個當過兵的人擁有的共同記憶。在經歷過數代的修改之後，國防部又將針對台美近年交流的成果，再度修改報告詞，以期達到符合戰鬥需求的要求。 本集邀請到軍事專欄作家兼戰傷救護教官趙武靈來聊聊，報告詞究竟要怎麼修改，才能符合現況？還是我們的單戰詞，在設計上根本是倒果為因？

菲境內美軍基地升級要台灣埋單 羅智強：賴總統天價軍費買到喪權辱國

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。國民黨立院黨團...

賴總統：全球局勢面臨複合式挑戰 台灣須持續發展不對稱戰力

賴清德總統今天主持將官將官晉任授階時表示，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全都面臨了複合式的挑戰。台灣...

11共機5共艦擾台！無人機穿越台日空域 空飄汽球再次現身台海

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機11架次、共艦5艘持續出海擾台。其中發現1架無人機沿東岸外海飛行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。