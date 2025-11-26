砲校3千人進駐關廟「周邊冷清」搭公車要走25分 市府將設站點

陸軍砲兵訓練指揮部上月進駐關廟，將為當地帶來約3000名學生及軍職人員，地方期待帶來發展契機，但校區聯外交通量能不足，議員指公車班次、站點配置及營運路線都應配合調整，將人潮導入關廟市區帶動商機，交通局已在檢討公車路線，另外，關廟第一公墓遷葬後釋出約29公頃公有土地，議員要求配合砲校進駐及捷運開發啟動都計變更，打造新市鎮

市議員郭鴻儀今天質詢表示，砲訓部的進駐不僅提升國防訓練能量，更是關廟地方發展的重要契機，「在地就業、商機活絡、道路與公共設施升級，都將因這 3000人口而改變，最重要的是，期待讓關廟發展再度起飛。

郭鴻儀指出，有在地居民開心說「在關廟看到年輕人」，顯見3000名軍職與學生的帶動不容低估，但目前公車站點不足、班距過長、路線單一，從營區搭公車要走25分，要求交通立即到位，公車應有路線直達關廟轉運站，讓軍人往返途經市區，導入人潮以活絡商圈，並應增設經台 86 接台 1 線、可快速直達台南車站的路線，滿足大量外縣市入伍學員的通勤需求。

交通局表示，公共運輸處已依軍方需求進行評估，將在營區大門增設公車站位，並調整現有路線與班次，規劃公車繞駛營區，讓軍校師生與周邊居民使用更為便利。待評估完成後，市府將與客運業者協調，盡速啟動調整。

另關廟第一公墓完成遷葬後釋出約 29 公頃市有土地，緊鄰捷運藍線延伸線規畫路廊及關廟國中，具備推動 TOD（運輸導向開發）模式的條件。郭鴻儀建議市府啟動都市計畫變更，將此區打造成「關廟新市鎮」，藉由捷運、快速道路與軍校人口的帶動，重新塑造南關線的區域核心。

他指出，過去關廟常被視為台南邊陲，但隨著沙崙智慧科學城成形、台 86 交通廊帶效應顯現，再加上砲訓部帶來的固定人口與消費需求，關廟可望迎來久違的城市轉型契機。