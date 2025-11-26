賴總統提1.25兆特別預算 李彥秀：財政無法樂觀 2030年才有賸餘

賴清德總統宣布將編列國防特別預算，預計未來8年將投入1兆2500億元。國民黨立委李彥秀指，我國債台高築，未來財政狀況無法樂觀，直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能，且已產生嚴重排擠效應。

李彥秀說，賴清德「守護民主台灣國安行動方案」，其實就是包裝「8年1.25兆軍購特別預算」的行銷方案。投書華盛頓郵報，召開國安高層會議，總統府召開記者會其實都是「出口轉內銷」的過場罷了。

李彥秀表示，台灣當然需要守護民主，國安更是經濟發展的基石，在野黨與全民更支持國軍強化建軍整備，但是兩岸關係的和平，地緣政治的穩定，「不能只有軍購，沒有溝通」，「不能只有對抗，沒有對話」。「戰爭論」作家克勞塞維茨說「戰爭有它自己的語法，但是它並沒有自己的邏輯。因此，絕不能使戰爭離開政治交往。」顯然，民進黨現在的兩岸、外交與軍事戰略完全就是本末倒置。

李彥秀指出，前總統蔡英文8年任期，編列13項特別預算，總金額達到新台幣2.5兆，幾乎就是一年中央政府總預算；賴清德上任才一年半，「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」新台幣300億、「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」600億、「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」5700億，現在更提出「史上最高金額」的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例」1.25兆，總金額已經超過新台幣2兆元。

李彥秀強調，截至11月中央政府未償還餘額已經高達6兆（5.9兆），2023年底中央及地方政府「潛藏負債」更將近20兆（19.2兆），審計部出具審計報告示警，考慮特別預算負債後，未來財政狀況無法樂觀，直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。明年度中央政府總預算，國防預算大幅增加938億元，其他「社會福利支出」、「教科文支出」、「社區發展及環境保護支出」以及「經濟發展支出」占比全數下滑，造成嚴重排擠效應，編列規模如此龐大的軍購特別預算，國家安全與財政健全的平衡，才是最大的挑戰。