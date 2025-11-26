快訊

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

台股收漲497點拉出紅K棒 台積電收高25元

好市多遭網黃入侵貨架拍不雅照 官方怒喊「零容忍」報警列黑名單

8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。記者林澔一／攝影
賴清德總統在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。記者林澔一／攝影

賴清德總統今宣布，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。被問及這筆國防特別預算，是否有來自美方的壓力，賴總統說，主要壓力是來自中國的文攻武嚇與對台統戰滲透，「民眾在家裡監視器，不是因為來自鄰居的壓力，而是自小偷可能入宅偷竊，為了讓住家更安全，才會花錢裝設監視器」。

賴清德總統今早召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後在總統府舉行記者會宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費。

投入1兆2500億元經費是否受到美國施壓，賴總統說，絕對不能倒果為因或本末倒置，台灣編列這筆國防特別預算，目的是保護國家安全、維護民主自由的生活方式。主要壓力是來自中國的文攻武嚇、對台的統戰滲透，都有日益增強趨勢，台灣為了保護本身的安全，也維護台海和平穩定，我們不得不進行對國家安全與區域和平的投資。

賴總統說，國家編列特別預算，提高國防力量，也是為了防止中國的併吞，並非來自其他方面。主要動力的就是要保護國家安全以及民主自由的生活體制，以及讓經濟持續發展。

台美關稅談判結果即將揭曉，外媒曾報導指我方將投資美國4000億美元。媒體詢問，這次國防特別預算是否與關稅談判有關？賴總統說，這筆國防特別預算跟關稅談判無關。主要是展現，台灣守護國家的決心，以及對於印太區域和平穩定的承諾。

國防部 壓力

延伸閱讀

賴總統投書談強化國防 美退將：值得美國全力支持

回應賴總統軍費支出承諾 谷立言：美國支持台灣快速取得不對稱戰力

吳思瑤：強化戰力特別預算案 是賴總統責任義務更是台灣時代使命

【即時短評】賴總統二度投書外媒向美喊話 變換主詞展現主導性

相關新聞

顧立雄：1.25兆特別預算三目標 台灣之盾、AI戰場決策、非紅供應鏈

賴總統召開國安高層會議，正式推出已經醞釀多時的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」總金額將達1.25兆元。國防部長顧立雄...

致詞全文曝光！8年投入1.25兆因應中國威脅 賴清德總統三目標建構永久捍衛戰力

為了因應中國對台威脅，賴清德總統今早召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後在總統府舉行記者會宣布，國防部已完...

全文曝光／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

台美關稅談判揭曉前夕，賴清德總統25日以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書「華盛頓郵報」，強調我政府會持續提升...

菲境內美軍基地升級要台灣埋單 羅智強：賴總統天價軍費買到喪權辱國

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。國民黨立院黨團...

最大軍事投資！賴總統投書華郵感謝川普 承諾國防預算增至GDP 5%

美國華盛頓郵報25日刊登賴清德總統的投書，賴總統在文中表達對美國總統川普的感謝，稱國際社會因川普政府追求「以實力謀和平」...

8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

賴清德總統今宣布，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。被問及這筆國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。