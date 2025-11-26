顧立雄：1.25兆特別預算三目標 台灣之盾、AI戰場決策、非紅供應鏈

賴總統召開國安高層會議，正式推出已經醞釀多時的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」總金額將達1.25兆元。國防部長顧立雄表示，特別預算將籌購包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及無人機反制系統等七大項目。達到打造台灣之盾、引進高科技與AI戰場決策系統、厚植國防產業等三大目標。

顧立雄指出，面對中國大陸的灰色襲擾、遠海長航等軍事擴張行動，包括美日韓澳紐等周邊國家紛紛提高軍事投資。「不對稱戰力特別預算」將從2026年起至2033年分8年編列，上限暫時匡列1.25兆元，目的在爭取預算一次性配賦，確保預算穩定集中，並加速籌獲所需戰力。

他表示，這項特別預算的三大目標，包括打造台灣之盾，建構重層防衛體系；引進高科技與AI戰場決策系統，加速擊殺鏈；同時打造非紅供應鏈，厚植國防產業。

籌購項目包括，精準火砲、遠程精準打擊飛彈、反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及無人機反制系統、AI輔助與C5ISR（指揮、管制、通訊、電腦、網路、情報、監視、偵察）系統、強化作戰持續能量，同時台美共同研發及採購系統裝備。

顧立雄指出，特別預算的七大目標，包括建立空中重層攔截網，建構各類防空飛彈、反彈道飛彈，提高攔截空層與擴大防護區域，同時可攔截遠程變軌導彈。其次為強化指管與決策輔助，透過C5ISR與AI輔助情報決策模式，即時預測動態威脅，提供指揮官戰場圖像及建議，快速決策。

同時，建立多層次削弱能力，籌購精準火砲及人攜式與車載式反裝甲飛彈。並且強化遠程精準打擊，運用精準飛彈與火箭，達到有效精準打擊、反制敵人遠程火力，並且進行跨區火力增援，阻絕敵人登島企圖。

第五，為了強化作戰韌性，國防部也採購監偵型無人機、攻擊型無人機(艇)以及機動阻絕器材。以進行遠距監偵，發揮提早預警及通訊中繼能力，確保通信指管韌性。同時以小型、匿蹤、高效等特性，即偵即打，縮短作戰反應時間，提升不對稱戰力。

另外，為了強化防衛韌性，增加戰備存量，國防部也規劃提升軍備量能，擴充軍備產線、減少外購比例，透過台美共同研發及採購合作，導入新興軍事科技，加速國軍獲得迫切需要的武器與彈藥。

顧立雄預估，這項特別預算的投資，也可創造4000億元產值以及9萬名以上工作機會，達到國防帶動經濟效益的效果，不只守護安全也能打造經濟發展。